'Monsterwesp' die bijen bedreigt duikt opnieuw op in Vlaanderen

Bron: Belga 8 rv De Aziatische hoornaar. Dieren In het West-Vlaamse Wevelgem is voor de tweede keer in Vlaanderen een Aziatische hoornaar gespot, een wesp die een gevaar betekent voor de bijenpopulatie. Dat meldt de Krant van West-Vlaanderen. "Onze honingbijen hebben er geen verhaal tegen. Bij een prospectie is er voorlopig geen nest gevonden maar in Nederland zetten ze zelfs drones met warmtecamera's in om de nesten te vinden", zegt Tim Adriaens, expert exoten bij het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO).

De eerste Aziatische hoornaar in Vlaanderen werd in mei waargenomen in een bijenkast in Oudenaarde. De imkers werden toen opgeroepen om alert te zijn. In tegenstelling tot inheemse wespensoorten, vangt de Aziatische hoornaar honingbijen aan de ingang van een kast. De soort vormt niet alleen een nieuwe bedreiging voor de imkerij, maar kan ook een probleem worden voor de inheemse bestuivers, zoals zweefvliegen, solitaire bijen, muggen en andere insecten die bestuivingsdiensten leveren. Ze staat daarom op de Europese lijst van te bestrijden exoten.

Om de verspreiding tegen te gaan of in te dammen, moeten de nesten verdelgd worden. De kunst is het nest te vinden, zegt Adriaens. "Vandaag is een prospectie uitgevoerd maar er werd geen nest gevonden. Vermoedelijk ging het om een individueel exemplaar. In Nederland zetten ze zelfs drones met warmtecamera's in om de nesten te vinden. De brandweer van Zwevegem heeft ook drones maar bij ons zijn ze nog niet ingezet."

De soort werd in 2004 met een lading Chinees aardewerk in Frankrijk binnengebracht. Sindsdien verspreidt de wesp zich met 60 tot 100 kilometer per jaar en in november 2016 werd een eerste nest aangetroffen en vernietigd in Guignies in de provincie Henegouwen.