“Minstens 20.000 koala’s omgekomen door vuurzee op het Australische Galapagos” KVE

05 januari 2020

18u38

Bron: Adelaide Now, News.com.au, Daily Mail 14 Dieren Ook Kangaroo Island, een eiland ten zuidwesten van Adelaide, bleef allerminst gespaard door de bosbranden. Het natuurgeweld ging zo hevig tekeer dat de autoriteiten vrezen dat de helft van de 50.000 koppen tellende koalapopulatie is gestorven. Ook zou de ravage onder andere bedreigde diersoorten groot zijn.

De belangrijkste trekpleister van Kangaroo Island is de natuur en net die wordt nu enorm bedreigd. Het eiland heeft een zeer rijke biodiversiteit en wordt daarom wel eens vergeleken met de Galapagos-archipel. Ongeveer een derde van Kangaroo Island is beschermd natuurgebied.

Maar enkele vrijwel onbedwingbare bosbranden brengen de biodiversiteit in gevaar. De branden zouden zijn ontstaan door blikseminslagen. Inwoners aan de westkust van het eiland werden opgeroepen om het eiland te verlaten. Een luxeresort aan de zuidkant van Kangaroo Island ging helemaal in vlammen op. Tot nog toe kwamen twee mensen om.

Maar ook het dierlijke leed is amper te overzien. Op het eiland leven naar schatting 60.000 kangoeroes, maar ook daarvan zullen er velen zijn overleden.

Vrijwilligers zijn ondertussen - in de mate van het mogelijke - de westelijke helft van het eiland aan het uitkammen op zoek naar gewonde dieren.

Pompeii

Langs de West End Highway liggen de lichamen van honderden inheemse dieren - waaronder koala’s en wallaby’s - langs de kant van de weg. De dieren hebben geprobeerd om te ontsnappen aan het vuur in het Flinders Chase National Park, maar werden door de vlammen overweldigd.

Vee dat in de weide stond, had geen kans om te overleven. Ze stierven ter plekke. Het tafereel leek volgens getuigen wel op op het oude Pompeii waar mensen en dieren de dood vonden en versteend werden aangetroffen.

Sam Mitchell, mede-eigenaar van ‘Kangaroo Island Wildlife Park’, zegt dat het park de komende weken honderden uitgehongerde en gewonde koala’s verwacht en dat extra opvangplaatsen worden voorzien.

Mitchell schat dat ongeveer de helft van de 50.000 exemplaren tellende koalapopulatie de bosbranden op het eiland niet heeft overleefd. Ondertussen is al bijna 100.000 euro ingezameld zodat het Wildlife Park de gewonde dieren kan verzorgen. Mitchell verwacht dat minstens 10 gewonde koala’s per dag zullen worden binnengebracht.

Er is bijna geen voedsel meer over in de natuur voor diegenen die niet omkwamen door het vuur, veel van hen zullen sterven van de honger”, denkt de Australiër. “We zullen doen wat we kunnen om de inheemse flora en fauna te doen heropleven, maar de natuur zal jaren nodig hebben om hiervan te herstellen.

Weesjes

Een bewoner van Kangaroo Island, Rick Fisher, bracht 17 koala’s naar het Wildlife Park nadat hij ze had aangetroffen met brandwonden aan de rand van het bos. Hij zei dat vele dieren weesjes waren die hem hadden benaderd op zoek naar troost. Hij zei ook dat hij een paar grotere mannetjes had gevangen, maar die hadden geprobeerd om hem te bijten.

Verschillende koala’s moesten helaas geëuthanaseerd worden omdat hun brandwonden te ernstig waren of omdat ze kampten met ernstige ademhalingsletsels.

Fisher moest toezien hoe de vlammen door nabijgelegen plantages raasden. “Je kunt de gewonde koala’s alleen aan de rand van de het gebied vinden,” legt hij uit. “Alle dieren die zich binnenin het gebied bevonden, kwamen meteen om.”