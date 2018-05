"Merendeel van zeeleven tegen einde van deze eeuw uitgestorven" kv

Indien de temperaturen van onze oceanen aan dit tempo blijven stijgen, kunnen ijsberen e n andere iconische zeezoogdieren tegen het einde van deze eeuw uitgestorven zijn, zo waarschuwen mariene biologen in een nieuwe studie.

De klimaatverandering doet de temperatuur van het zeewater stijgen en dat kan tegen 2100 leiden tot een catastrofaal verlies van zeeleven en drastische veranderingen in de voedselketen van oceanen. Dat stellen wetenschappers aan het Florida Institute of Technology en de University of North Carolina in een artikel dat vandaag werd gepubliceerd in het tijdschrift Nature Climate Change.

Met een toename van deze omvang verwachten we tegen het einde van de eeuw veel, zo niet de meeste, diersoorten in beschermde zeegebieden te verliezen. John Bruno

2,8 graden Celsius

Het meeste zeeleven zal de stijgende zeetemperaturen, die naar verwachting met zo'n 2,8 graden Celsius zullen toenemen, volgens de studie niet kunnen overleven.

"Met een toename van deze omvang verwachten we tegen het einde van de eeuw veel, zo niet de meeste, diersoorten in beschermde zeegebieden te verliezen", zegt John Bruno, hoofdauteur van de studie en bioloog aan de University of North Carolina.

Beschermde zeegebieden, die opgericht werden om een veilige omgeving te vormen voor ijsberen, koraalriffen en andere dier- en plantensoorten die bedreigd worden door menselijke activiteiten zoals de visserij en olieboringen, kunnen diersoorten echter niet beschermen tegen de impact van de opwarming van de aarde, zeggen de onderzoekers.

Zo is in het Florida Keys National Marine Sanctuary, een beschermd natuurgebied in het zuiden van Florida, al veel koraal afgestorven ten gevolge van verbleking en ziektes die te wijten zijn aan de stijgende zeetemperatuur.

Volgens de studie zijn de huidige beschermingsmaatregelen tegen 2100 waardeloos als de uitstoot van broeikasgassen aan dit tempo blijft toenemen. De temperatuurstijging brengt immers met zich mee dat het zeewater minder zuurstof bevat, waardoor het voor de meeste diersoorten onbewoonbaar wordt.

Vooral dieren in de poolgebieden lopen groot risico, zegt Richard Aronson, hoofd van het departement ocean engineering en mariene wetenschappen van Florida Tech: "De opwarming van de oceanen gebeurt het snelst aan de polen. De opwarming zal de polaire ecosystemen in het algemeen in gevaar brengen, waaronder iconische diersoorten zoals ijsberen en pinguïns."

We moeten als individu en als maatschappij gedurfde stappen nemen om de uitstoot onder controle te krijgen. Afstappen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zou een goede stap in de richting zijn. Richard Aronson

Ongeveer 90 procent van de warmte die wordt opgeslagen door broeikasgassen, wordt geabsorbeerd door de oceanen, aldus Aronson.

"Een stabilisering van de uitstoot gedurende de volgende tientallen jaren zou de mate van opwarming kunnen halveren", zegt hij. "We moeten als individu en als maatschappij gedurfde stappen nemen om de uitstoot onder controle te krijgen. Afstappen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zou een goede stap in de richting zijn."