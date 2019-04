“Magisch”: pure ontlading als geredde leeuwen uit Gazastrook nieuw verblijf in Zuid-Afrika verkennen ADN

12 april 2019

12u34

Bron: Four Paws 11 Dieren Twee leeuwen die vorige week werden gered uit de Gazastrook zijn veilig en wel aangekomen in hun nieuwe verblijf in Zuid-Afrika. In het ‘Lionsrock Lodge & Big Cat Sanctuary’ zullen leeuw Motan en leeuwin Pisa eindelijk de zorg krijgen die ze verdienen, nadat ze in erbarmelijke omstandigheden moesten leven. De beelden van hun vrijlating ter plaatse spreken boekdelen. En of deze prachtige roofdieren opleven.

Bij de grootste reddingsmissie van dierenrechtenorganisatie Four Paws tot nog toe, werden in totaal 47 dieren uit de ‘Rafah Zoo’, in het zuiden van de Gazastrook, gered. De meeste beestjes werden naar Jordaanse toevluchtsoorden gebracht. Maar leeuw Motan en leeuwin Pisa reisden verder naar Zuid-Afrika. In Lionsrock verblijven meer dan 100 katachtigen die zijn gered uit dierentuinen, circussen, oorlogsgebieden en de jachtcommerce.

Gras

“Na een lange vlucht zijn de leeuwen eindelijk aangekomen in hun thuis voor altijd”, meldt Four Paws. “Zoals verwacht was het moment dat ze hun buitenverblijf in Lionsrock zagen gewoonweg magisch.” Leeuw Motan onderzoekt zijn nieuwe omgeving met veel nieuwsgierigheid en enthousiasme, leeuwin Pisa is nog een beetje verlegen. “Het lijkt erop dat het de eerste keer is dat ze gras onder hun poten voelen”, zegt Four Paws. “Ze krijgen nu genoeg tijd om aan de nieuwe situatie te wennen voor ze worden vrijgelaten in hun grote verblijf.”

Dan zullen ze vermoedelijk ook kennis maken met Simba en Saeed, twee leeuwen die in 2017 al gered werden uit dierentuinen in Mosul en Aleppo, en nu helemaal opleven in Zuid-Afrika. Ook tijger Laziz, die in 2016 uit een zoo in de Gazastrook werd bevrijd, zit in Lionsrock.

“Alle dieren die hier zitten hebben geleefd in verschrikkelijke omstandigheden. Hier geven we hen een thuis die vrede, veiligheid en comfort biedt, in een omgeving waar ze kunnen genezen. We hebben werkelijk ongelofelijke transformaties mogen bewonderen. Hier kunnen de dieren zijn wie ze horen te zijn”, zegt Four Paws-dierenarts Amir Khalil, die de reddingsmissies in conflict- en oorlogsgebieden leidt.

Drie jongere leeuwen bevrijd uit de Rafah Zoo worden intussen opgevangen bij het wildlifecentrum ‘Al Ma’wa for Nature and Wildlife’ in Jordanië, onder hen ook de jonge leeuwin wiens klauwen waren verwijderd voor entertainmentdoeleinden. Zij ontdekt nu samen met haar broer en zus haar nieuwe wereld. Het levert opnieuw hartverwarmende kiekjes op.

