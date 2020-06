“Laat je poesje knippen voor ze begint te wippen”: GAIA lanceert opmerkelijke campagne KVDS

25 juni 2020

05u00 0 Dieren Dierenrechtenorganisatie GAIA pakt uit met een in het oog springende campagne die oproept om katten te laten steriliseren. Uit een onderzoek van GAIA blijkt dat maar 91 procent van de Vlaamse huiskatten gesteriliseerd werd, terwijl dat verplicht is. “Bemoedigend, maar er is nog veel werk”, zo klinkt het. Met de slogans ‘Laat je poesje knippen voor ze begint te wippen’ en ‘Knippen die ballen, dan pas knallen’ wil GAIA de eigenaars van de naar schatting 160.000 niet-gesteriliseerde Vlaamse katten overtuigen om met hun huisdier bij de dierenarts langs te gaan.

Elke kat die van eigenaar veranderd moet sinds 2014 gesteriliseerd zijn, met uitzondering van katten die naar een erkende fokker of naar het buitenland gaan. De zogenaamde sterilisatieplicht werd in 2017 en 2018 uitgebreid, waardoor elke kat nu voor de leeftijd van vijf maanden onvruchtbaar gemaakt moet worden in ons land. Dat moet de overvloed aan zwerfkatten tegengaan.

Nestje

Uit de enquête van GAIA blijkt dat er naar schatting 1,7 miljoen huiskatten zijn in Vlaanderen. Goed 1,5 miljoen daarvan (91 procent) zijn onvruchtbaar gemaakt. Het gaat om 94 procent van de katers en 88 procent van de kattinnen.





Er werd ook gepeild naar de reden waarom mensen hun kat laten steriliseren. Voor kattinnen is dat omdat de eigenaars geen nestje willen (48 procent) en om de overvloed aan zwerfkatten tegen te gaan (29 procent). Voor katers omdat die anders gaan sproeien (31 procent), omdat het verplicht is (29 procent), om een nestje te vermijden (29 procent) of omdat ze dan rustiger zijn (29 procent).

Ter vergelijking: in Wallonië is 90 procent van de katten gesteriliseerd, in Brussel 83 procent. Dat laatste cijfer is volgens GAIA te verklaren doordat er in Brussel meer binnenhuiskatten zijn.

Wat eigenaars van katten tegenhoudt om hun huisdier te laten steriliseren? Onder meer de kostprijs, tijdsgebrek om naar de dierenarts te gaan en de leeftijd van de kat.

Radiospot

Om ook die laatste eigenaars over de streep te halen, heeft GAIA nu een radiospot opgenomen die van 25 juni tot 9 juli onder meer te horen zal zijn op Qmusic. “We willen op een ludieke wijze mensen aanzetten tot het steriliseren van hun kat”, klinkt het. “Want 160.000 niet-gesteriliseerde katten kunnen volgens de 1+1=6-kattenregel (waarbij een koppel niet-gesteriliseerde en niet-gecastreerde katten gemiddeld zes kittens te wereld brengt en dat maximaal drie keer per jaar) leiden tot ongeveer 1,4 miljoen nieuwe katten per jaar in Vlaanderen.”

“Ons einddoel is een perfect evenwicht tussen het aantal katten in het asiel en het aantal katten dat geadopteerd wordt, zodat het aantal katten in de asielen afneemt en geen enkele gezonde kat nog dient te worden geëuthanaseerd”, aldus GAIA.

