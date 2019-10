“Koningin der zwaarlijvigheid”: Holly verkozen tot dikste beer van Alaska ttr

09 oktober 2019

12u01

Bron: anp, reuters 8 dieren Beer Holly, nummer 435, is de dikste beer in het Katmai Nationale Park in het zuidwesten van Alaska. De beer heeft de verkiezing van de parkbeheerders op Facebook gewonnen. De afgelopen jaren is de verkiezing, Fat Bear Week, enorm populair geworden en wordt er duizenden keren gestemd.

De parkbeheerders plaatsten foto's van twaalf grizzlyberen, die tegen elkaar 'strijden’, op sociale media. Elke ronde zet het park er twee tegen elkaar en de beer met de meeste stemmen gaat dan door. Uiteindelijk bleef Holly dit jaar over als dikste beer. Er werden in totaal 187.500 stemmen uitgebracht.

"Leve de koningin der zwaarlijvigheid", schrijft Katmai op Facebook. "Ze is een geweldige beer. Als ze geen jongen heeft, zoals dit jaar, lijkt ze net een Michelin-mannetje", aldus een woordvoerder van het nationale park. De kampioene op beeld vastleggen bleek een hardnekkige klus. “Ze stopt niet met vissen. Het was echt moeilijk om foto’s van haar te maken, omdat ze voortdurend in het water zat”, klinkt het.

Het gewicht van een vrouwelijke grizzlybeer kan variëren van 130 tot wel 200 kilogram. Hoeveel Holly precies weegt, is niet bekend. De beren komen in de zomer enorm veel aan, om zich voor te bereiden op de winterslaap.

Het nationale park, 19.122 vierkante kilometer groot, probeert met Fat Bear Week mensen meer te leren over beren. Uit de laatste cijfers blijkt dat er in het park ongeveer 2.200 beren leven.