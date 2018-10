“Knuffelen met puppy’s tegen examenstress is slecht plan” Josien Wolthuizen

16 oktober 2018

14u21

Bron: AD.nl 0 Dieren Knuffelen met puppy‘s om stress tijdens de examens even te vergeten. Het initiatief van de Universiteit van Amsterdam kon bij onze noorderburen in eerste instantie op veel enthousiasme van studenten rekenen, maar hondentrainers zijn kritisch. “Het zorgt voor stress bij honden.”

Even leek het een bericht van een satirische nieuwswebsite, maar het bleek echt waar: de Universiteit van Amsterdam biedt tijdens de tussentijdse examens de mogelijkheid een kwartiertje te knuffelen met puppy’s. Volgens de universiteit blijkt uit onderzoeken dat interactie met honden het stressniveau kan verminderen.

Binnen drie kwartier waren alle 160 plekken voor twee knuffelsessies van twee uur uitgedeeld. Maar al snel klonken ook kritische geluiden: is dat niet zielig voor de hondjes? Ja, zegt hondentrainer Suzanne Voskuil van Amsterdamse hondenschool Loebas. "Voor zowel mensen als dieren zorgen situaties die ze niet kunnen voorspellen en beïnvloeden voor stress."



Socialisatietraining

Volgens de universiteit is het knuffelen met studenten onderdeel van een socialisatietraining. Voskuil zet daar vraagtekens bij.



"Een socialisatietraining is bedoeld om honden in de eerste 20 weken van hun leven te laten wennen aan situaties en omgevingen waar ze in hun latere leven veel mee te maken krijgen. Ik kan me niet voorstellen dat ze moeten leren om over twee dagen in twee uur tijd met 160 verschillende studenten te knuffelen op een universiteit. Dat is veel te lang en veel te veel. Dit idee lijkt vooral bedacht vanuit studenten, niet vanuit de pups. Het draagt op geen enkele manier bij aan hun welzijn."



Kwispelen

Dierenwetenschapper Suzy Deurinck sluit zich aan bij de kritiek van Voskuil. "Als een puppy met z'n staart kwispelt, lijkt het misschien alsof hij enthousiast is. In werkelijkheid kan het juist een teken zijn van stress."



Volgens beleidsmedewerker Marloes van Wagtendonk van de universiteitsbieb wordt tijdens de knuffelsessie goed in de gaten gehouden 'of het allemaal goed gaat'. "Studenten worden geïnstrueerd wat ze wel en niet mogen doen. Niet voeren bijvoorbeeld, en een beetje zachtjes doen. De baasjes zijn er ook bij, zo houden we in de gaten of het leuk blijft voor de honden."



Volgens Deurinck doet de unief er toch goed aan het plan te heroverwegen. "Misschien moeten ze contact opnemen met een hondenexpert of iemand die dit wetenschappelijk kan onderbouwen. Dit is een slecht plan."