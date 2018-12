‘Kippencultuur’: vleeskippen verraden in de toekomst wie we waren en wat we deden AW

13 december 2018

12u16

Bron: Live Science, Scientas 0 Dieren Lang verloren gegane culturen worden dikwijls herkend en vernoemd naar de goederen die ze achterlaten. Zo dragen sommige de naam ‘touwbekercultuur’ of ‘badencultuur’. Als onze cultuur ooit zo’n naam krijgt, is het misschien wel de ‘kippencultuur’. Dat stellen onderzoekers aan de University of Leicester.

Om een beeld te schetsen van het leven duizend tot zelfs honderdduizenden jaren geleden, buigen archeologen en paleontologen zich over fossiele resten. Die vondsten vertellen niet alleen hoe de mens er destijds uitzag, maar verraden ook hun intelligentieniveau, wat ze deden en aten. Onderzoekers aan de University of Leicester in het Verenigd Koninkrijk gingen omgekeerd te werk en vroegen zich af wat onze cultuur in de toekomst zal kenmerken.



Kippen veroveren de wereld

Ze concludeerden dat de kip ons wel eens kan tekenen in de verre toekomst. Specifieker gaat het om de vleeskip die massaal wordt gekweekt door de mens om in de vraag naar kippenvlees te voorzien. En dat gebeurt niet enkel lokaal, maar wereldwijd. Sommige industriële bedrijven slachten wekelijks tientallen miljoenen kippen. Dat betekent dat er op dit moment ongeveer 21,4 miljard kippen op onze planeet rond tokkelen. En die cijfers tekenen het Antropoceen, het tijdperk waarin het klimaat en de atmosfeer de gevolgen van menselijke activiteiten ondervinden.

Behoud van beenderen

Eenmaal de resten van onze kippen gevonden worden, zullen toekomstige archeologen al snel ondervinden dat de kip eigenlijk het resultaat is van menselijk handelen. Het beest stamt immers af van de rode kalmhoen die oorspronkelijk enkel in Azië voorkwam. Al snel introduceerde de mens zulke hoenderen overal te wereld. Dat gebeurde zo’n 8.000 jaar geleden. De hoenderen werden gedomesticeerd, verschillende soorten werden gekruist en zo ontstond al snel de kip.

Het verhaal van de kip vertelt volgens de onderzoekers aan de universiteit van Leicester dus heel wat meer. Niet alleen schetst het onze favoriete maaltijd, maar ook de manier waarop we erin slaagden de natuur naar onze hand te zetten. Dat is misschien wel wat de hedendaagse mens nog het beste kenmerkt menen de onderzoekers. “Het wereldwijd voorkomen van moderne vleeskippen en het feit dat ze qua biomassa winnen van alle andere soorten vogels is het resultaat van menselijke interventie”, aldus Carys Bennett, hoofdauteur van het onderzoek. Daarom hebben kippen de mogelijkheid om in de aardlagen op te duiken en zo het biologisch icoon van het Antropoceen te worden.