“Jagers die geld geven aan Trump en Republikeinse partij krijgen speciale vergunning om jachttrofeeën te importeren” IVI

28 juli 2018

09u24

Bron: The Independent 0 Dieren Jagers die geld schenken aan de Republikeinse partij of specifieke kandidaten van die partij krijgen een speciale vergunning om hun doodgeschoten trofeeën te kunnen importeren in de Verenigde Staten. Dat zegt de non-profit organisatie Friends of Animals, die kopieën van de vergunning in handen heeft gekregen.

De dienst Fish and Wildlife van de Amerikaanse regering heeft tussen 2016 en 2018 zeker 33 Amerikanen een speciale vergunning gegeven om 38 gedode leeuwen naar de VS te brengen. Onder hen een belangrijke Republikeinse fondsenverwerver en enkele geldschieters die de campagne van huidig president Donald Trump hebben gesteund en ook aan andere kandidaten en verenigingen binnen de partij geld hebben geschonken.

Fish and Wildlife verdedigt de uitgave van die vergunningen. “Legale, goed geregelde jacht kan de instandhouding van bepaalde diersoorten bevorderen door lokale gemeenschappen te stimuleren en broodnodige inkomsten terug te pompen in behoud van de dieren”. Voor een dagje jagen op wilde dieren betalen jagers in Afrikaanse landen tienduizenden dollars.

President Trump heeft in het verleden al duidelijk gemaakt dat hij minder strenge regels wilt omtrent de import van jachttrofeeën. Hij heeft een tijdje geleden zijn goedkeuring gegeven om elke aanvraag voor een vergunning “zaak per zaak” te bekijken. Trump heeft ook de ban op import vanuit Afrikaanse landen teruggedraaid. Volgens Fish and Wildlife “bevordert de jachtsport in die regio’s de overlevingskans van wilde dieren”.