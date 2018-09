"Ik wéét dat het gevaarlijk was": Deense toerist waagt leven voor video op rug van 4,7 meter lange krokodil sam

26 september 2018

11u46

Bron: News.com.au 1 Dieren Een Deense toerist heeft in Australië zijn leven geriskeerd voor een filmpje met een grote zoutwaterkrokodil. Niels Jensen (22) voederde het roofdier een dode wallaby en ging dan doodleuk op zijn rug zitten.

'Don't try this at home' is zelden meer van toepassing geweest dan in deze levensgevaarlijke situatie in een wildpark ten oosten van Darwin. De 650 kg zware en 4,7 meter lange krokodil had Niels kunnen doden in een oogwenk, en dat beseft de Deen donders goed.



Angstaanjagend

"Na gezien te hebben wat een krokodil kan aanrichten, denk ik niet dat het gevaarlijk was. Ik wéét dat het zo was," zegt hij aan persagentschap Caters News. "Zelfs met een krokodil zoals deze, die gewoon is aan mensen, is het een angstaanjagend gevoel om op iets te zitten dat je kan doden in een fractie van een seconde."

Hoewel Niels nog nooit eerder een zoutwaterkrokodil had gezien, heeft hij wel ervaring met wilde dieren. De jongeman, die door zijn vrienden de 'Deense Crocodile Dundee' wordt genoemd, is namelijk net afgestudeerd als wildbeheerder en zet wel vaker beelden online van gevaarlijke ontmoetingen met beesten.

Not amused

Het ministerie van Toerisme en Cultuur van deelstaat Northern Territory is alleszins 'not amused' met de levensgevaarlijke stunt. Tracey Duldig waarschuwt andere toeristen slimmer te zijn in de buurt van krokodillen, vooral zoutwaterkrodillen, de grootste van alle levende reptielen.

"Zoutwaterkrokodillen zijn groot en potentieel gevaarlijke dieren en we raden iedereen aan om op constant 'crocwise' te zijn", zegt ze. "Het gedrag in deze video is gevaarlijke en roekeloos en we staan niet achter dit soort interactie met krokodillen."

