"Iedereen vraagt me hoe ik een olifantje van 100 kilo heb kunnen oppakken": boswachter wordt held nadat hij kalfje redt IVI

11u14

Bron: BBC 0 Twitter/Forest Department Palanichamy Sarathkumar besloot om het olifantje alleen terug naar zijn mama te dragen, zodat de rest van zijn team niet in gevaar zou zijn als moeder olifant zou aanvallen. Dieren Een boswachter uit het zuiden van India krijgt veel lof nadat hij samen met zijn collega's een olifantje heeft gered uit een put. De 28-jarige Palanichamy Sarathkumar heeft het kalfje opgepakt en in zijn nek gedragen om het terug te brengen naar de mama. "Het beestje was duidelijk moe en in de war . Ik heb het gewoon opgepakt in een impulsieve vlaag."

Sarathkumar is een van de boswachters van het district Mettupalayam. De redding van het kalfje gebeurde op 12 december, maar nu vertelt Sarathkumar hoe de actie is verlopen. "Net voor ik van plan was om naar huis te gaan na een nachtshift, kregen we de melding dat een vrouwelijke olifant de weg blokkeerde in de buurt van de Vanabhadra Kaliamman tempel", zegt Sarathkumar.

Sarathkumar en zijn collega’s hebben de olifant terug naar de jungle gekregen. Maar wanneer het team in de buurt zoekt naar andere olifanten op de dool, zien ze het baby-olifantje. "Het kalfje zat vast in een put en kon er moeilijk uit omdat een rotssteen in de weg zat. Het beestje was duidelijk moe en in de war", vertelt Sarathkumar aan de BBC. "Nu begrepen we ook waarom de eerste olifant zo zenuwachtig was: het was de mama van het kalf." Het team probeerde mama en kleintje weer samen te brengen, maar het kalfje was te zwak om te stappen.

Meer dan 100 kg

"Eerst hebben we met z’n vieren het olifantje gedragen. We wilden het naar de mama brengen, die aan de overkant van de weg was." Maar mama olifant was iets te dicht in de buurt en de kans dat ze de boswachters zou aanvallen, was groot. "Daarom heb ik in een vlaag besloten om - in de plaats van ons allemaal in gevaar te brengen - alleen het kalfje naar de moeder te brengen in de jungle."

Sarathkumar heeft het baby-olifantje van meer dan 100 kg vijftig meter ver op zijn schouders gedragen. Ter info: Sarathkumar zelf weegt 80 kg. "Iedereen vraagt me hoe ik het olifantje alleen heb kunnen oppakken. Ik was bang om mijn evenwicht te verliezen, maar een collega heeft me geholpen door het kalf tegen te houden tot ik aan de rand van de jungle was", zegt Sarathkumar.

Herenigd

Sarathkumar heeft het kalfje afgezet in de buurt van een waterpoel in de hoop dat de mama haar kleintje daar makkelijker zou terugvinden. "We hebben uren in de buurt gewacht tot ze zou opdagen, maar ze kwam maar niet af. Uiteindelijk zijn we weggegaan, want onze aanwezigheid zal haar waarschijnlijk tegengehouden hebben."

De volgende dag is Sarathkumar opnieuw gaan kijken. In sporen in de aarde kon hij de pootafdrukken van een grote en kleine olifant zien: mama en baby waren herenigd. Sarathkumar krijgt veel lof in zijn thuisland voor zijn actie. "Het kalf zou het niet overleefd hebben als het team niet had geholpen", zeggen de autoriteiten.