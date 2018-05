"Hondenhaters verspreiden gebakken sponzen met spijkers" Christy Dollen

12 mei 2018

11u10

Bron: AD.nl 0 Dieren Hondenbezitters in de Nederlandse stad Rijswijk nabij Den Haag worden aangemaand voorzichtig te zijn na de vondst van drie gebakken sponzen met spijkers. Vermoedelijk zijn er meerdere hondenhaters actief.

Begin deze week vonden buurtbewoners al twee gebakken sponzen met spijkers daarin, die ze bij het politiebureau afleverden. Alsof dat nog niet genoeg was, werd er gisteren weer een spons gevonden.

Kipfilets met gif

Niet alleen de sponzen zijn een probleem in Rijswijk, laat Gregor Serban jr. weten. Hij is de buurtcoördinator Buurtpreventie Team Steenvoorde-Noord. "Helaas gebeurt dit vaker ook elders in Rijswijk. Zelfs tot kipfilets toe die met gif ingespoten zijn.''

Volgens hem zijn er meerdere hondenhaters in Rijswijk. Het kan maanden rustig zijn tot er opeens weer ergens een spons of zo'n kipfilet opduikt. "Maar wat nu speelt is extreem. Vandaar dat we elke nacht op pad gaan." Net als vannacht toen het Buurtpreventieteam door oud-Rijswijk surveilleerde om een extra oogje in het zeil te houden. "We hopen de dader op heterdaad te betrappen en aan te houden." Daarvoor is wel het een en ander nodig. "Het is even het ritme omgooien. Op de dag een paar uur slapen en 's nachts de buurt in de gaten houden."

Aantrekkelijke geur

De politie waarschuwde hondenbezitters al via Facebook om alert te zijn. Honden (en katten) komen op de gebakken sponzen af, omdat ze een aantrekkelijke geur hebben. Maar door het eten van de sponzen kunnen de dieren ziek worden, gewond raken, of erger: doodgaan. Voor zover bij de politie bekend, zijn er nog geen honden slachtoffer geworden.

Er is nu voor de derde keer gebakken spons gevonden in een week in @Gem_Rijswijk eerst melde @PolRijswijk dinsdag park welgelegen

Gisteren Willem marisstraat en vandaag grasveldje Onderwatershof dus het ligt echt overal

Hou uw huisdier in de gaten en liefst muilkorven pic.twitter.com/sxwHKkYKHV Buurtpreventie Team Steenvoorde-Noord 👂🏽👂🏽👁👁🏘⚫️🔶⚫️(@ BPT_Steenvoorde) link