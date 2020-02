Honden kunnen ook warmte ‘ruiken’ AW

28 februari 2020

12u45

Bron: Science Magazine 0 Dieren Het reukvermogen van een hond is wellicht een van de meest indrukwekkende zintuigen op aarde. Zo ruiken ze vanop een afstandje of iemand in aanraking is geweest met drugs, bloed of vermiste personen. Bovendien zouden honden volgens recent onderzoek ook in staat zijn om een warmtebron te detecteren met hun neus.

De hondenneus is bijna honderd miljoen keer gevoeliger dan de onze: terwijl een mens ongeveer vijf miljoen geurreceptoren heeft, bevat een hondenneus gemiddeld 200 miljoen geurreceptoren. Daarmee kunnen ze niet alleen drugs, bloed en personen vanop aanzienlijke afstand herkennen en aanduiden, maar ook menselijke emoties zoals angst of verdriet ‘ruiken’.



En met de nieuwe bevindingen van onderzoekers aan de Lund University in Zweden en Eotvos Lorand University in Hongarije, blijkt de hondenneus nog een tikkeltje indrukwekkender te zijn.



Het vermogen om hitte te detecteren met de neus is weggelegd voor slechts een handvol andere dieren: enkel de zwarte vuurkever, sommige slangen en de vampiervleermuis – tot dusver het enige zoogdier – zijn in staat om hitte te ‘ruiken’.

Onderzoek met twee objecten

Om het vermoeden te bevestigen dat de hondenneus ook wel eens in staat kan zijn tot het detecteren van hitte, gingen onderzoekers aan de slag met drie honden, alle drie ‘gewone’ huisdieren. De honden werden getraind om te kiezen tussen twee objecten. Die objecten stonden zo’n anderhalve meter van elkaar verwijderd. Verder zorgden de onderzoekers ervoor dat de twee voorwerpen er qua uitzicht exact hetzelfde uitzagen. Ook de geur van de objecten was identiek.

Het enige verschil was de temperatuur van de voorwerpen. Het ene object was zo’n 31 graden Celsius warm terwijl het andere een kamertemperatuur had. Wat bleek? Alle drie de honden slaagden erin om keer op keer het warme object aan te duiden.

Vervolgens werden een tiental honden, van uiteenlopende rassen, onderworpen aan een fMRI-scan terwijl ze mochten ruiken aan een warm voorwerp of eentje op kamertemperatuur. Ook daaruit bleek duidelijk dat de hersenen van honden feller reageren op een warme stimulus.

Grijze wolf

Samen tonen de twee experimenten aan dat honden, net zoals vampiervleermuizen, hitte kunnen detecteren. De onderzoekers vermoeden dat het een restant is van hun voorouder, de grijze wolf, die de competentie gebruikte tijdens de jacht om warme lichamen op te sporen.

De bevindingen verklaren meteen waarom (oudere) honden met een verminderd gezichtsvermogen, gehoor- en/of reukvermogen nog steeds met succes kunnen jagen. “Een fascinerende ontdekking”, aldus gedragsbioloog Marc Bekoff, expert op het gebied van de hondenneus.