"Hij is een monster": man ketent 100 honden vast in bos, zonder eten of drinken, en laat ze achter HR

16 mei 2018

15u46

Bron: 11alive, Fox5 12 Dieren De agenten die na een tip ter plaatse gingen, konden hun ogen niet geloven. Verspreid over een terrein in het bos zaten zo'n 70 honden, met kettingen vastgeketend aan bomen. Op een andere locatie zaten er nog eens 30. Achtergelaten zonder eten of drinken. Maar Devechio Rowland moet nu boeten: hij kreeg 15 jaar cel.

De man uit Polk County in de Verenigde Staten werd in augustus 2017 gearresteerd voor het uithongeren, misbruiken en in de steek laten van ongeveer 100 honden. Die werden aangetroffen op twee verschillende locaties. "Hij zegt dat dit zijn huisdieren zijn", vertelde politieman Kenneth Dodd toen aan Fox. "Ziek om te zien dat iemand zoiets met dieren kan doen." Hij gebruikte de dieren onder meer om er hondengevechten mee te organiseren.

Toch was Devechio niet aan zijn proefstuk toe. "In 2010 werd hij al eens opgepakt voor dierenmishandeling en het organiseren van meer dan 120 hondengevechten," vervolgt Kenneth Dodd. Maar omdat een belangrijke getuige in die zaak om het leven kwam, werd Devechio Rowland nooit veroordeeld in die zaak.

Deze keer werd hij wel veroordeeld. De verdediging pleitte in de rechtbank voor een straf van twaalf maanden, maar dat zorgde voor tranen en woede bij de dierenliefhebbers in de zaal. De rechter was strenger: Devechio Rowland werd veroordeeld tot vijftien jaar celstraf. Buiten aan rechtszaal hadden dierenliefhebbers postgevat, met de honden van Devechio waar ze nu zelf voor zorgen. Voor hen had de straf nog zwaarder mogen zijn. "Hij is een monster", vertelden ze aan 11alive. "Langzaam maar zeker waren deze honden aan het sterven."