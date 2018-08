“Het symbool voor alle dieren in gevangenschap”: dolfijn Honey kwijnt weg in verlaten zoo avh

29 augustus 2018

17u45

Bron: Reuters 16 Dieren Het verhaal van dolfijn Honey laat niemand onberoerd. De tuimelaar werd 13 jaar geleden gevangen en in een Japans dierenpark gestopt, maar nu de zoo gesloten is, blijft het dier eenzaam en alleen achter in haar aquarium. “Ze is het symbool van dieren in gevangenschap”, klinkt het bij Animal Rights Center.

Het leven van Honey kent maar weinig lichtpuntjes. In 2005 werd ze gevangen in Taji, een beruchte Japanse haven die jaarlijks de jacht opent op dolfijnen. Gevangen dolfijnen worden ofwel verkocht aan dolfinariums, ofwel gedood voor consumptie.

Honey werd naar een zoo overgebracht, maar na de commotie door de ophefmakende documentaire ‘The Cove’ besloot de Japanse vereniging voor dierenparken om geen dolfijnen meer te kopen die op die manier werden gevangen. Een beslissing die veel dolfijnen heeft gered, maar Honey’s leven niet gemakkelijker maakte.

De zoo vlak bij de Japanse hoofdstad Tokio ging in januari van dit jaar dicht, omdat er te weinig bezoekers waren. Honey bleef samen met 46 pinguïns, vissen en wat reptielen achter. De dolfijn krijgt wel nog te eten, maar kwijnt wel weg in haar aquarium.

"Red Honey"

Een hotel in de buurt wou Honey een nieuwe thuis geven, maar de eigenaar is onbereikbaar. Ondertussen zetten dierenrechtenorganisaties alles op alles om het leven van de dolfijn te redden. “Honey is het symbool voor alle dieren die in gevangenschap leven en worden tentoongesteld aan het publiek”, zo luidt het bij Animal Right Center in Japan. “Toen we het dierenpark gingen inspecteren, zagen we duidelijke tekenen van stress en kon ze haar hoofd amper boven water houden.”

Op sociale media woedt de storm over Honey en de verwaarloosde pinguïns verder. Er worden beelden van de dieren gedeeld en op Twitter gaat een ‘Red Honey’-campagne de ronde.