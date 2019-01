“Het regent spinnen”: achtpotige luchtbezetters in Brazilië doen monden openvallen (en rap weer sluiten) ADN

16 januari 2019

07u45

Bron: The Guardian 0 Dieren Warm, bewolkt en met een kans op spinnen. Een broeierig weertje met stevig stijgende temperaturen gaat momenteel in het zuidoosten van Brazilië gepaard met achtpotige luchtbezetters. Jawel.

Verschillende inwoners van een landelijk gebied in de Braziliaanse staat Minas Gerais trokken grote ogen toen ze het vorige week “spinnen zagen regenen”. Het gaat om een fenomeen dat volgens experten typisch is voor de regio tijdens heet en vochtig weer.

Vol met zwarte stippen

Video’s en foto’s gedeeld op sociale media tonen de ultieme hel voor arachnofoben: honderden spinnen die in de lucht hangen. João Pedro Martinelli Fonseca, die één van de meest gedeelde clipjes maakte, was met zijn familie naar de boerderij van zijn grootouders in Espírito Santo do Dourado aan het rijden, toen hij plots zag dat de bewolking boven zijn hoofd tal van zwarte stipjes bevatte.



Zijn dat nu echt spinnen? João schrok zich een ongeluk. Toen er vervolgens ook eentje door het open dakraam in zijn auto viel, was het hek helemaal van de dam. Zijn oma trekt er haar schouders voor op. “Er waren veel meer spinnen en webben dan je in zijn video kan zien. Wij hebben dit al eerder meegemaakt, altijd bij zonsondergang en op dagen wanneer het echt heel warm is geweest”, vertelt ze aan een lokale krant.

Sociaal beestje

Klopt, bevestigen experten, die benadrukken dat de spinnen normaal gezien vrolijk in de lucht blijven hangen. “Ze maken gigantische webben om zo hun prooien te vangen”, legt biologieprofessor Adalberto dos Santos, gespecialiseerd in arachnologie aan de universiteit van Minas Gerais, uit. Het betreft de spinnensoort ‘parawixia bistriata’, een zeldzame ‘sociale’ spin die samen met haar soortgenoten een gemeenschapsweb bouwt dat zo fijn is dat het bijna onmogelijk is om met het menselijk oog te zien. Met de illusie van een ware spinneninvasie via de lucht tot gevolg.

Elk web tot vier meter lang

“Doorheen de dag verstoppen ze zich in een grote bal in het struikgewas en in de vroege avond zetten ze zich aan de constructie van hun web, dat tussen bomen en struiken hangt”, aldus Dos Santos. Elk web kan tot vier meter lang en drie meter breed worden. Als de zon ’s morgens opkomt, is het smullen geblazen. Dan storten de spinnen zich op al het lekkers dat ze tijdens de nacht hebben gevangen. Meestal gaat dat over insecten, af en toe doen ze zich tegoed aan kleine vogeltjes. Om zich daarna weer terug te trekken.

Niet schadelijk, integendeel

In 2013 bereikte hetzelfde fenomeen ook al de wereldpers, toen inwoners van Santo Antônio da Platina in Zuid-Brazilië hun telefoonpalen ‘omsingeld’ zagen door de “regende spinnen”.

Hoewel het nogal eng kan zijn om getuige te zijn van een spinnenwolk, hoeft de mens niets te vrezen. “Het gif van deze soort is niet schadelijk voor mensen en hun beet is slechts een beetje ongemakkelijker dan eentje van een rode mier”, stelt Dos Santos. Integendeel, de spinnen komen goed van pas. “Hun ‘netten’ beperken de vele insecten zoals vliegen en muggen die tijdens zwoele avonden bovenkomen. “Ze helpen ons meer dan dat ze ons schaden.”

