"Herinnering aan een soort": fotograaf wint prestigieuze prijs met schokkende foto

17u13 0 Brent Stirton, Wildlife Photographer of the Year Dieren De Zuid-Afrikaanse fotojournalist Brent Stirton heeft de prestigieuze 'Wildlife Photographer of the Year'-prijs gewonnen voor zijn keiharde foto van een neushoorn; vermoord en gruwelijk verminkt. "Herinnering aan een soort", zo titelde de fotograaf het gitzwarte beeld. Ooit waren er veel zwarte neushoorns, nu is de soort ernstig bedreigd. Voor de fotograaf was deze lugubere scène één van de zovele slachtpartijen waar hij op stootte als onderdeel van een onderzoek naar stroperij en de illegale handel in neushoornproducten.

Stirton maakte de foto in het Hluhluwe Imfolozi Game Reserve in Zuid-Afrika. De neushoorn was de nacht daarvoor vermoord door stropers, die een geweer met een demper hadden gebruikt om niet gevat te worden. Vervolgens hakten ze met brute kracht de twee hoorns van het dier.

Zwarte neushoorns zijn een ernstig bedreigde diersoort, vooral door de illegale handel in hun hoorns. De hoorns hebben in sommige Aziatische landen een straatwaarde die hoger is dan goud en cocaïne, omdat ze een medicinale kracht zouden hebben. Stirton bezocht meer dan 30 plaatsen waar neushoorns vermoord waren om hun hoorns. "Mijn eerste kind wordt in februari geboren", vertelt hij aan de BBC. "Ik ben nochtans al 48. Ik denk dat het zo lang heeft geduurd omdat ik mijn geloof in de mensheid in zekere zin heb verloren door wat ik zie als fotojournalist."

De fotograaf is blij dat hij met zijn foto de prijs in de wacht sleept "omdat het aantoont dat dit een echt probleem is". "Neushoorns zijn slechts één van de vele diersoorten die we aan een razend tempo aan het verliezen zijn. Ik ben dankbaar dat het probleem zo wordt aangekaart."

Rauw

"Om zo'n tragische scène bijna majestueus te maken in zijn kracht verdient de hoogste prijs", vindt jurylid Roz Kidman Cox. "Het is rauw, maar ook hartverscheurend en daarom ook waardig en respectvol voor een gevallen reus. Het is ook symbolisch voor één van de meest wrede milieumisdrijven, een misdrijf dat een grote publieke woede moet opwekken."

"Deze foto had een verschroeiend effect op mijn panel", zegt juryvoorzitter Lewis Blackwell. "Mensen walgen ervan, zijn geschokt - maar het trekt je wel binnen en je wilt meer weten. Je wilt het verhaal erachter weten. Je kan er niet aan ontsnappen, het confronteert je met wat er gebeurt in de wereld."

"Zijn foto benadrukt de dringende nood aan menselijkheid om onze planeet en de soorten waarmee we die delen te beschermen", voegt Natural History Museum-directeur Michael Dixon toe. "Dit schokkende beeld van een afgeslacht dier is een oproep tot actie."