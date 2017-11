'Hell is here': gruwelijke foto toont de dagelijkse realiteit voor olifanten in India ep

12u01

Bron: Sanctuary wildlife photography awards 0 Biplab Hazra 'Hell is Here' van fotograaf Biplab Hazra won de prijs 'Sanctuary’s Wildlife Photographer of the Year' Dieren Fotograaf Biplab Hazra legt in één krachtige foto een gigantisch probleem in India bloot. Er is geen plaats meer voor de majestueuze dieren in de steeds kleiner wordende bossen die aan de bewoonde wereld grenzen. Daarom jut een mensenmassa deze volwassen olifant en haar jong op met vuurwerk en vuurballen. De hitte van de vlammen verschroeien de delicate huid van de moeder en het kind, het kalfje schreeuwt het uit van de pijn. De fotograaf voegde er wel aan toe dat het olifantje deze aanval overleefd heeft.

Deze huiveringwekkende foto met de toepasselijke naam ‘Hell is Here’ heeft de prijs 'Sanctuary’s Wildlife Photographer of the Year' in de wacht gesleept. In de staat West Bengalen is het de gewoonte om de olifanten weg te jagen met vuur. De mens neemt er steeds meer plaats in, en daarom moeten de beesten weg. De Sanctuary Nature Foundation vond dat Biplab Hazra de prijs verdiende omdat hij dit gigantische probleem in het district Bankura aankaart. "In deze streek worden olifanten vaak vernederd, maar het gebeurt steeds vaker in andere gebieden als Assam, Odisha, Chhattisgarh, Tamil Nadu.”

Bossen verdwijnen

Christy Williams van World Wildlife Fund doet onderzoek naar olifanten in Myanmar: “Dit soort conflicten neemt elke dag toe. Mensen drijven olifanten uit hun natuurlijke habitat. Bossen worden omgekapt, en moeten verdwijnen voor pijpleidingen en nieuwe wegen." In India leven ongeveer nog 30.000 Aziatische olifanten, wat 70 procent van de wereldpopulatie is. Ongeveer 800 van hen leven in West Bengalen, zo blijkt uit de laatste tellingen.

Er zijn spanningen tussen olifant en mens in deze gebieden, aldus Williams. “Olifanten zijn gigantisch, ze zijn het grootste landzoogdier. En ze hebben enorm veel ruimte nodig om te leven: ongeveer 800 vierkante meter. Zulke stukken bos worden hier erg zeldzaam. De mensen winnen altijd van de dieren, hoe groot en impressionant ze ook zijn", besluit de olifantenexpert.