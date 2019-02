“Hallo, brandweer? Er zit een poema in mijn boom” ADN

18 februari 2019

16u56

Bron: Belga, CNN 0 Dieren In Californië heeft de brandweer er een eerder bijzondere reddingsactie opzitten. Het gebeurt wel vaker dat de spuitgasten moeten uitrukken om een kat uit een boom te bevrijden, maar in de woestijnstad Hesperia ging het gisteren om een iets groter uitgevallen exemplaar. Een poema had er zich in de nesten gewerkt en was op 15 meter van de grond in een boom vast komen te zitten.

De bange bewoner was in zijn tuin aan het werken toen hij plots de poema boven zich in één van zijn bomen zag zitten. De brandweerlui van San Bernardino bewezen dat ze voor geen kleintje vervaard zijn: het dier werd eerst verdoofd en vervolgens met een touw naar beneden gehaald. Daarna mocht de bergleeuw opnieuw beschikken naar het wild, klinkt het op Facebook.

Poema's zijn doorgaans ongevaarlijk voor de mens. De voorbije 100 jaar werden in Noord-Amerika minder dan 20 dodelijke aanvallen met deze katachtige geteld, meldt CNN. Toevallig of niet, onlangs nog vocht een Amerikaan in Colorado wel nog een strijd op leven en dood met een poema, toen een jong dier hem aanviel tijdens het joggen. De 31-jarige Travis Kauffman wurgde het dier met zijn blote handen, zelf kwam hij er met in totaal 28 hechtingen vanaf.

Bekijk ook: