‘Grootste python ooit’ gevangen in de Everglades: zwanger vrouwtje van 5,2 meter met 73 eieren IB

08 april 2019

02u08

Bron: The Guardian, Facebook 1 Dieren Slangenvangers hebben in het nationale park Everglades in Florida een zwangere tijgerpython van 5,2 meter lang gevonden, een record. Het reptiel woog maar liefst 63,5 kilo. De vondst werd gemeld door het team van Big Cypress National Preserve, dat meegaf dat de python 73 eieren droeg.

Milieu-activisten proberen al sinds de jaren tachtig om de niet-inheemse tijgerpythons uit het nationale park te weren. De slangen werden aanvankelijk geïmporteerd als exotische huisdieren, maar werden door hun ‘baasjes’ massaal in het park gedumpt toen ze te groot werden. In 1992 ontsnapten er bovendien vele exemplaren toen een kweekboerderij in de buurt van het park door orkaan Andrew werd verwoest.

Ondertussen schatten experten het aantal tijgerpythons in de Everglades op enkele tienduizenden. Dat heeft dramatische gevolgen voor de andere dieren in het nationale park: bij een in 2012 gepubliceerde telling kwamen de wetenschappers tot de conclusie dat ter vergelijking met midden jaren negentig 99 procent van de wasberen en oppossums en 88 procent van de inheemse rode lynx verdwenen zijn uit de Everglades. Verschillende konijnen- en vossensoorten zijn compleet verdwenen uit het park. Meerdere studies wijzen de tijgerpython aan als hoofdverdachte aan. “De pythons richten Amerika’s mooiste en rijkste ecosysteem ten gronde”, waarschuwde Marcia McNutt, hoofd van de Amerikaanse dienst voor geologie (USGS) in 2012.

Judas-slang

“Al het ‘pythonwerk’ van Big Cypress is gericht op de controle van deze invasieve soort, die een grote bedreiging vormt voor de inheemse flora en fauna”, schreven de onderzoekers bij een Facebookpost waarin ze de ‘recordvangst’ wereldkundig maakten. De schuilplaats van de enorme slang werd volgens de wetenschappers verraden door een ‘partner’ van het zwangere reptiel, een zogenaamde ‘Judas-slang’.

“Het gebruik van mannelijke slangen met radiozenders zorgt ervoor dat het team het mannetje kunnen gebruiken om de broedende vrouwtjes te vinden”, klinkt het. “Het team verwijdert vervolgens niet alleen de invasieve slangen, maar verzamelt ook data voor het onderzoek en ontwikkelt nieuwe manieren om de reptielen te verwijderen.”