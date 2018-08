“Grootste illegale schildpaddenkwekerij van Europa” ontdekt en gesloten op Mallorca ADN

23 augustus 2018

15u31

Bron: BBC, The Local 1 Dieren De Guardia Civil heeft op het Spaanse eiland Mallorca de vermoedelijk grootste illegale schildpaddenkwekerij van Europa gesloten. Agenten konden meer dan 1.100 schildpadden redden, waaronder veel met uitsterven bedreigde exemplaren.

De meer dan 1.100 dieren - 62 verschillende soorten- werden gevonden op een boerderij nabij Llucmajor, op het zuidelijke deel van het eiland. De schildpadden leefden er in erbarmelijke omstandigheden.



Veel van de schildpadden blijken ernstig bedreigde soorten. Zo werden onder meer Stralenschildpadden uit Madagaskar en Chinese Roodhalsschildpadden aangetroffen, alsook tal van andere beschermde soorten uit onder meer de VS, Canada en Mexico. De dieren worden gedood voor hun huid, schild en vlees. Ook hun eieren worden verhandeld, als delicatesse. Niet toevallig werden in totaal 750 eieren gevonden bij de operatie.

Het onderzoek begon in februari 2017. Toen onderschepten de autoriteiten een grote lading bedreigde schildpadden op de luchthaven van Palma de Mallorca. De dieren waren illegaal gesmokkeld en werden in beslag genomen. Uiteindelijk leidde het onderzoek de politie tot de boerderij in Llucmajor, waar gisteren een inval werd georganiseerd.



"Ter plaatse ontdekten de agenten dat de kwekerij veel groter was dan aanvankelijk werd gedacht", klinkt het in een statement van de Guardia Civil. "Het had duidelijk tot doel om op industriële schaal vele soorten zee- en landschildpadden te kweken en door te verkopen." De politie denkt de grootste illegale schildpaddenkwekerij in Europa te hebben lamgelegd.

Twee Duitsers en een Spanjaard, eigenaar van een dierenwinkel in Barcelona, zijn gearresteerd. Ze worden beschuldigd van handel in bedreigde diersoorten en het witwassen van geld. De bende verkocht de dieren voor tot wel 10.000 euro per stuk. Het onderzoek loopt verder, er zijn nog verschillende andere verdachten.