“Gooi gewoon je afval in de vuilbak”: zeehondje al spelend met achtergelaten mes gespot ADN

20 april 2018

15u11 9 Dieren Het was een pijnlijk beeld afgelopen zondag aan een Hawaïaans strand: een nieuwsgierige kleine monniksrob was aan het spelen met een mes.

Een lid van het ‘Department of Land and Natural Resources’ merkte de spelende pup op. Het diertje had het scherpe object op een gegeven moment aan het handvat tussen zijn tanden geklemd. “Ik had schrik dat hij het mes zou inslikken”, zegt de medewerker. Gelukkig liet het jonge dier het mes wat later toch vallen en kon het weggenomen worden. “Dit is echt een belangrijke herinnering voor ons allemaal om ons afval naar behoren weg te gooien en het niet op de stranden of in de zee achter te laten”, klinkt het.

“Monniksrobben van die leeftijd zijn zich niet bewust van de gevaren van de objecten die ze in hun omgeving vinden”, voegt dierenarts Claire Simone van Ke Kai Ola, een Hawaïaanse zorginstelling voor monniksrobben, toe. “We zijn heel dankbaar dat deze jonge pup er veilig en wel vanaf kwam.” De Hawaïaanse monniksrob is een bedreigde diersoort. Hulporganisaties doen er dan ook alles aan om de zeehonden zoveel mogelijk te beschermen.