"Geen indicaties van besmette nertsen in Belgische nertsenbedrijven"

20 mei 2020

16u07

Bron: Belga 0 Dieren De Risk Assessment Group-Covid Animals (RAGCA) heeft momenteel geen aanwijzingen dat er in de Belgische nertsenbedrijven dieren besmet zijn met het coronavirus. Dat zegt RAGCA-ondervoorzitter Jeroen Dewulf, De(RAGCA) heeft momenteel geen aanwijzingen dat er in de Belgische nertsenbedrijven dieren besmet zijn met het coronavirus. Dat zegt RAGCA-ondervoorzitter Jeroen Dewulf, nadat in Nederland mogelijk een mens besmet raakte door een nerts

Dinsdag raakte bekend dat er in Nederland aanwijzingen zijn dat een medewerker van een nertsenbedrijf met het coronavirus werd besmet door een nerts. Volgens Jeroen Dewulf, die ook professor veterinaire epidemiologie is aan de UGent, is het de eerste keer sinds de uitbraak van het coronavirus dat een dier een mens infecteert.

Maatregelen

De RAGCA wist dat dit risico theoretisch bestond, en nam daarom al maatregelen toen in Nederland de eerste COVID-19-besmettingen bij nertsen werden vastgesteld.



Begin mei werden verzorgers in nertsenbedrijven gevraagd om beschermingsmateriaal te dragen. Er werd ook opgedragen om alle verdachte symptomen onmiddellijk te melden aan een dierenarts, en indien nodig stalen te nemen.

Geen stalen opgestuurd

Tot nu toe zijn er geen zulke stalen opgestuurd naar de labo's van de faculteit dierengeneeskunde in Gent en Luik. "Er zijn nog geen indicaties van dieren die symptomen vertoonden, wat aanleiding gaf tot een staalname in de Belgische nertsbedrijven", aldus Dewulf. De RAGCA staat intussen in nauw contact met de Nederlandse autoriteiten, om de problematiek op te volgen.

