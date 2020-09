“Eenzaamste olifant” kan na 35 jaar in kleine kooi naar betere thuis gebracht worden PVZ

05 september 2020

20u10

Bron: NBC 4 Dieren ‘s Werelds eenzaamste olifant, zo wordt Kaavan genoemd, heeft medische goedkeuring gekregen om na 35 jaar naar een betere thuis gebracht te worden. Het dier verwierf in 2016 internationale bekendheid toen bleek dat het al die tijd opgesloten zat in een veel te kleine kooi in een Pakistaanse zoo.

Kaavan is intussen een wereldwijde beroemdheid. Het dier verwierf die bedenkelijke faam nadat in in 2016 aan het licht kwam dat het al 35 jaar wegkwijnde in een klein hok in een dierentuin in Islamabad. Dierenactivisten trokken aan de alarmbel en de organisatie ‘Four Paws startte een grootschalige die onder meer gesteund werd door muziekster Cher.

Die jarenlange acties hadden succes en in mei besliste het Hogergerechtshof van Pakistan om de zoo te sluiten wegens de slechte leefomstandigheden en systemische nalatigheid. Dierenartsen startten onmiddellijk met een grondige verzorging van de dieren. Voor twee leeuwen kwam de hulp jammer genoeg te laat, ze stierven tijdens een reddingsactie in juli.





Olifant Kaavan had meer succes. De artsen van Four Paws konden een medische behandeling opstarten voor het dier. Kaavan kampte onder andere met overgewicht, hoewel hij ook tekenen van ondervoeding vertoonde. Ook zijn nagels waren gebroken en zijn poten waren gewond door de slechte bodem.

Dankzij een intensieve behandeling gekregen is Kaavan nu medisch goedgekeurd. Hiermee krijgt de olifant groen licht voor een reis naar zijn nieuwe thuis. Vermoedelijk wordt hij overgebracht naar Cambodja waar soortgenoten in betere omstandigheden op hem wachten.

Toch wacht hem nog een lang herstel, zeggen de verzorgers. Nadat een andere olifant in 2012 stierf, bleef Kaavan alleen achter in de zoo. Hierdoor heeft de olifant niet enkel fysieke klachten, maar ook gedragsproblemen. “Hij schudde urenlang zijn hoofd en weer, gewoon uit verveling”, klinkt het bij de organisatie.