"Een nieuw tijdperk voor ons werk": WWF plant chips in bij rivierdolfijnen in Amazone

Het WWF zet samen met onderzoekspartners voor het eerst satelliettechnologie in om rivierdolfijnen te volgen in de Amazone. Volgens de m ilieuorganisatie moet dat leiden tot nieuwe inzichten over de bewegingen en het gedrag van de dieren, en de bedreigingen waarmee ze worden geconfronteerd.

Over de populaties, gewoonten of de habitat van rivierdolfijnen in de Amazone is nog niet veel bekend. Hoewel er naar schatting tienduizenden exemplaren leven, is de soort toch opgenomen op de lijst van bedreigde diersoorten van de International Union for Conservation of Nature, vanwege het gebrek aan data. Door de chips kunnen de onderzoekers nu te weten komen waar de dolfijnen heengaan, waar ze eten en hoe ver ze migreren.

Nieuw tijdperk

Vandaag werd al bij zes dolfijnen met succes een chip ingeplant. De onderzoekers zijn al begonnen met het onderzoek van de beschikbare data. "Satelliettracking zal ons helpen om het leven van de iconische soorten beter dan ooit te begrijpen, en zo onze aanpak verbeteren om de dolfijnen en het volledige ecosysteem te beschermen", aldus Marcelo Oliveira, conservatiespecialist van WWF, die de expeditie in Brazilië leidde. "Deze dolfijnen een chip geven is het begin van een nieuw tijdperk voor ons werk, omdat we eindelijk op kaart zullen kunnen brengen waar ze naartoe gaan vooraleer ze uit het zicht verdwijnen."

"Overheden zullen middelen kunnen vrijmaken om de dieren te beschermen"

Bedreigingen

Met het project willen de onderzoekers ook een halt toeroepen aan de bedreigingen waarmee de dolfijnen kampen. Zo worden dammen gebouwd die de habitat van de dieren bedreigen, en vervuilen goudmijnen het water. "Door de informatie die beschikbaar wordt, zullen de overheden middelen kunnen vrijmaken om de dieren te beschermen", klinkt het.