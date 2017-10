"Een dier is geen speelgoed!" Woedende reacties nadat Instagramster haar kat laat tatoeëren 09u56

Bron: The Sun, Instagram 1 RV / Instagram Elena liet een tattoo van een Egyptische god bij haar naaktkat zetten. Dieren Elena Ivanickaya heeft een tattoo van een Egyptische god bij haar naaktkat laten zetten. Waarom? De Oekraïense fitgirl wil dat het beestje er even glamoureus bijloopt als zij. Hiermee heeft ze heel wat kwaad bloed gezet, niet alleen bij haar volgers, maar ook bij een dierenrechtenorganisatie en de politie.

De Oekraïense fitnessliefhebster noemt zichzelf een Instagramster. Voor wat aandacht op het wereldwijde web liet ze een gevleugelde Anubis op de borst van haar naaktkat zetten. En zoals het een 'influencer' betaamt, deelde de knappe blondine het hele gebeuren op social media. De foto's van haar verdoofde kat onder de naald van de artieste lokten echter heel wat hevige reacties uit bij haar volgers. "Je mag de zwakken niet folteren. Het is geen speeltje, dit is een levend wezen." Een andere volger suggereert: "Ze zou beter 'idioot' op haar voorhoofd laten tatoeëren in plaats van dit arme katje te folteren."

Instagram Elena Ivanickaya baasje kreeg al gauw heel wat kritiek op Instagram nadat ze de foto's online plaatste. Haar profiel staat intussen op privé.

De Oekraïense dierenrechtenorganisatie UAnimals is niet te spreken over de actie. "De eigenaar van deze kat dacht dat het leuk zou zijn om haar huisdier een tattoo geven. Maar dit zijn de ergste uren in het leven van het beestje. We kunnen zelfs niet eens naar deze foto's kijken." Ook de lokale politiewoordvoerster kan niet met het zaakje lachen: "Als blijkt dat het beest mishandeld werd, zullen we een onderzoek openen."

Pijnloos

Elena had deze kritiek helemaal niet zien aankomen en verdedigt zich door te zeggen dat ze haar huisdier flink verwent. Het beestje heeft een eigen Instagramprofiel en daarop is te zien hoe het regelmatig verse oesters eet. "Mijn huisdier leidt een beter leven dan jullie en heeft niet afgezien. Misschien is jouw leven een hel, maar dit beestje stelt het goed. Hij is niet gecastreerd, want dat is pas wreed. Ik ben bij de dierenarts op consultatie geweest op voorhand, en hij had er geen problemen mee. De arts was er ook bij toen de tattoo gezet werd. Ik behandel de kat met liefde en zorg, hij is erg slim en geniet van het leven. Omdat de tekening op de opperste laag van de huid werd gezet, op amper 1 tot 2 millimeter, voelde hij geen pijn. Meteen na de procedure gedroeg hij zich normaal en deed hij net als anders."

