“Duizenden stieren nu sneller naar slachthuis door afgelaste stierengevechten” mvdb Bron: Telecinco - InSpanje

27 april 2020

10u37 1 Dieren Stierengevechten zijn tot nader order afgelast in Spanje. Ook de Stierengevechten zijn tot nader order afgelast in Spanje. Ook de stierenrennen in Pamplona en Madrid die elke zomer massa’s volk trekken, kunnen door de coronanoodtoestand niet plaatsvinden.

Iets wat bij dierenbeschermers en andere tegenstanders van stierenvechten allicht op goedkeuring is is onthaald. Een bekende stierenvechter tempert dit en stelt dat de dieren nu sneller naar het slachthuis moeten.

Deze Cayetano Rivera Ordoñez verklaarde in een tv-nieuwsuitzending van Telecinco dat zijn sector zwaar getroffen is door de coronacrisis en heel wat gezinnen momenteel zwarte sneeuw zien. De torero (43) die ooit met actrice Penélope Cruz de cover van Vogue sierde, zegt dat stierenrennen en stierengevechten ervoor zorgen dat de stieren worden gered van een te vroege dood. Iets wat vanwege corona helemaal is omgegooid.

“Duizenden stieren belanden nu in het slachthuis zonder dat ze in de arena hebben gestaan.” Rivera Ordoñez spreekt van een percentage van “dertig tot veertig procent”. Hij vraagt zich af of “dierenactivisten hun verantwooordelijkheid zullen nemen en bijvoorbeeld een stier adopteren.” Onder de term #adoptauntoro is op sociale media een campagne opgezet.