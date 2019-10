“Dood hem onmiddellijk”: slangenkopvis in Georgia ontdekt die vier dagen op het land kan overleven Joeri Vlemings

10 oktober 2019

17u47

Bron: The Independent 4 Dieren Voor het eerst is de invasieve soort van de slangenkopvis ontdekt in de Amerikaanse staat Georgia. Er is meteen paniek. Officiële instanties geven de raad om de vis, als hij gevangen wordt, onmiddellijk te doden.

De slangenkopvis is een speciale soort die niet alleen in het water maar ook op het land kan overleven tot wel vier dagen lang, dankzij het bijzondere ademhalingssysteem waardoor ze lucht kunnen opnemen buiten het water. Zo kan de vis zich van het ene waterlichaam naar het andere bewegen en kan het transport door mensen overleven. Dat de slangenkopvis nu voor het eerst ook in Georgia werd gespot, betekent dat de soort zich snel aan het verspreiden is over de VS.

Oorspronkelijk komt de noordelijke slangenkopvis uit China, Rusland en bepaalde delen in Zuid-Oost Azië. Er werd voor het eerst gewag van gemaakt in de jaren 50 van vorige eeuw in het voormalige Tsjecho-Slowakije. In de VS werden de eerste exemplaren aangetroffen in 2002. Sindsdien heeft deze roofvis zich verspreid over veertien Amerikaanse staten. De invasieve soort wordt beschouwd als een ernstige bedreiging voor de bestaande inheemse vispopulaties.

De grootste ooit gevangen op Amerikaanse bodem woog 9 kilo, was 89,2 cm lang en werd in 2018 met pijl en boog doodgeschoten in de staat Maryland.

Het Georgia Department of Wildlife Resources heeft nu de vissers - die het de “eerste verdedigingslinie” noemt - opgeroepen op te letten met aas in het water om slangenkopvissen niet per ongeluk te voederen. En als ze er eentje vangen, dan is de officiële raad om ze “onmiddellijk te doden en te bevriezen”. Ook wordt gevraagd om beelden te maken en die samen met alle mogelijke informatie over gespotte slangkopvissen door te sturen naar de overheid.

De noordelijke slangenkopvis slaagt erin om zijn populatie in minder dan twee jaar tijd te verdubbelen. Wijfjes leggen tot 100.000 eitjes per jaar en zijn na twee-drie jaar seksueel rijp. De soort houdt zich het liefst op in stilstaand water en voedt zich voornamelijk met andere vissoorten, schaaldieren, andere ongewervelde dieren en amfibieën.

Nog dit: de slangenkopvis dankt zijn naam aan het motief op zijn huid dat doet denken aan, bijvoorbeeld, die van de ratelslang. Bonus: volgens vissers is de slangenkopvis in de pan een ware lekkernij.