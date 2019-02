“Dolfijnen nog altijd als vissen beschouwd”: activisten willen met ongeziene rechtszaak einde maken aan bloederige slachting in Japan LH

13 februari 2019

10u14

Bron: The Guardian 0 Dieren Dierenactivisten zijn in Japan een ongeziene rechtszaak begonnen om de bloederige dolfijnenslachting bij Taji voorgoed te stoppen. Dat meldt de Britse krant The Guardian. Vissers slachten jaarlijks honderden dolfijnen in de beruchte plaats, die ook wel de ‘baai des doods’ genoemd wordt, maar daarmee overtreden ze volgens de organisaties Action For Dolphins en Life Investigation Agency de Japanse dierenwelzijnswetten.

Volgens de in London gevestigde organisatie Action for Dolphins en de Japanse NGO Life Investigation Agency worden in Japan dolfijnen, die tot de zoogdieren behoren, nog altijd ten onrechte als ‘vissen’ beschouwd. “Daarom worden binnenlandse wetten die zoogdieren beschermen tegen wreedheden niet op dolfijnen toegepast”, zegt Sarah Lucas van Action for Dolphins.

De rechtszaak wordt gestart bij de rechtbank van de prefectuur Wakayama, waar Taji gelegen is, en daarmee willen de organisaties aantonen dat “de wreedheden in Taji illegaal zijn volgens de Japanse wetgeving”. De aantijgingen tegen gouverneur Yoshinobu Nisaka hebben ook betrekking tot misbruik van macht. Nisaka zou vergunningen hebben verleend aan vissers die de wet overtreden hebben en ook quota’s overschrijden.

Als ze de rechtszaak winnen, kunnen die vergunningen ongeldig verklaard worden en kan de jacht op dolfijnen in Taiji worden stopgezet, maakt Action for Dolphins zich sterk. “Deze zaak gaat niet over morele overwegingen, maar over de naleving van de eigen wetgeving”, aldus woordvoerster Angie Plummer. “Zo kunnen we het debat ook depolitiseren.”

Oscarwinnende documentaire

Taiji raakte in 2009 wereldwijd berucht door de Oscarwinnende documentaire ‘The Cove’, waarin de bloederige slachtpraktijken worden toegelicht. Tijdens de jacht slaan vissers in hun boot met een hamer op metalen staven om de sonar van de dolfijnen te desoriënteren en hen zo in een inham te drijven. Sommige dolfijnen worden geselecteerd voor dolfinaria, terwijl de rest meedogenloos wordt gedood.