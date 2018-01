"Dit zijn de beelden waarvan de visserij niet wil dat je ze ziet" Karen Van Eyken

15u41

De regering in Nieuw-Zeeland heeft geopperd om camera's te laten installeren op alle commerciële vissersboten om de bijvangst en het illegaal dumpen van vis te monitoren. De lokale visserij ziet het voorstel echter niet zitten want beelden van dode pinguïns hoort niemand te zien, en al zeker het publiek niet.

Vertegenwoordigers van de visindustrie hebben een brief geschreven naar het Minsterie van Landbouw en Visserij om hun bezorgdheid over het voorstel te uiten. Ze verzoeken een aanpassing van de 'Visserijwet' zodat gemaakte beelden aan boord van schepen zeker niet vrijgegeven kunnen worden.

"De video's brengen aanzienlijke risico's met zich mee", stellen ze in de brief. "Zo komt de privacy van de vissers in gevaar en dreigt er imagoschade voor de Nieuw-Zeelandse economie en de visserij in het bijzonder."

Er zijn geen betrouwbare cijfers over hoeveel pinguïns, zeehonden, zeeleeuwen en dolfijnen sterven in visnetten in Nieuw-Zeeland. Maar volgens sommige onderzoekers en milieugroepen is de commerciële visindustrie de belangrijkste boosdoener met betrekking tot afnemende populaties van bedreigde diersoorten.

Het Nieuw-Zeelandse onderzoeksinstituut Niwa schat dat er voor elke kilogram gerapporteerde (doel)vangst moet rekening gehouden worden met 0,2 kg bijvangst. Slechts 25 procent van de diepzee trawlers heeft regelmatig een controleur aan boord die de bijvangst en de dumping checkt.

"Dit zijn de beelden waarvan de visserij niet wil dat je ze ziet", verklaarde Kevin Hague van de organisatie 'Forest & Bird'. "De visindustrie stelt dat het vangen van met uitsterven bedreigde pinguïns en dolfijnen geen goede beurt zou maken op televisie. Wel, de oplossing is simpel: stop met het te doen in plaats van de bewijslast te verbergen. Maar nee, men wil de wet veranderen zodat de rest van ons niet kan zien wat er echt gebeurt", besloot Hague.

Het valt af te wachten of de regering gehoor zal geven aan de oproep van de visindustrie. Maar het is niet de eerste keer dat de Nieuw-Zeelandse visserij in opspraak komt. Zo deed een gelekte memo van de Nieuw-Zeelandse overheid in 2016 al ernstige vragen rijzen over de duurzaamheid van de visvangst in het land.

Doofpotoperatie

Het document suggereerde dat de overheid betrokken was in een grootschalige doofpotoperatie om illegale praktijken in de visindustrie toe te dekken. De hoeveelheid vis die uit Nieuw-Zeelandse wateren gehaald wordt, is 2,7 keer zo groot als gerapporteerd wordt, zo luidde het twee jaar geleden.

Uit het document bleek dat de Nieuw-Zeelandse overheid op de hoogte was van verzonnen gegevens en illegale praktijken in de visserij, zoals het weggooien van grote hoeveelheden vis. Er was ook sprake van compromitterende beelden. "Als die beelden naar de media lekken, dreigen zware gevolgen voor de visindustrie en de economie in het algemeen", zo stond er in het gelekte document. “In het slechtste scenario zou een groot internationaal bedrijf zoals McDonald’s weigeren nog langer onze vis te kopen.”

Een ambtenaar schreef toen in de memo dat “we nooit zulke dwingende bewijzen hadden om aan te tonen wat we al lang weten”. De regering was er als de kippen bij om een doofpotoperatie te ontkennen.