“Dit is ziek”: storm van protest na “barbaarse” crashtests met levende varkens in China KVDS

31 oktober 2019

17u11 0 Dieren Er is flink wat consternatie ontstaan over een reeks crashtests die Chinese wetenschappers deden om de veiligheid van gordels in wagens te testen. Bij die tests werden levende varkens met hoge snelheid tegen een muur gekatapulteerd. Het experiment kan op bitter weinig genade rekenen bij dierenrechtenorganisaties en flink wat sociale mediagebruikers.

Het was dierenrechtenorganisatie PETA die donderdag de kat de bel aanbond. “Ondanks het bestaan van geavanceerde testmethodes waarbij geen levende wezens meer betrokken zijn, worden in China nog altijd experimenten uitgevoerd waarbij bange en mishandelde dieren in autostoelen worden vastgemaakt en tegen muren worden gesmakt”, klonk het ontdaan op haar website. “Tot hun lichamen bebloed, gekneusd en vermangeld zijn.”

“Barbaars”

De organisatie contacteerde naar eigen zeggen het Research Institute for Traffic Medicine van het Daping Hospital in China om het ervan te overtuigen te stoppen met de “barbaarse” crashtests. PETA ontdekte op basis van de publicaties van het instituut immers dat het proeven had uitgevoerd met levende honden en varkens. Die liepen daarbij ernstige interne verwondingen en breuken op. De dieren die het overleefden, werden afgemaakt en net als de dode dieren gedissecteerd.





Bij een van de experimenten werden 15 levende varkens vastgemaakt aan een metalen slede. Doel was om te onderzoeken welke verwondingen aan borst en buik verschillende soorten gordels konden veroorzaken bij kinderen die betrokken waren bij een ongeval. (lees hieronder verder)

Volgens de wetenschappers waren de 15 jonge varkens “vergelijkbaar” met kinderen van ongeveer 6 jaar. “De gedetecteerde letsels waren schaafwonden, kneuzingen, scheuren, bloedingen en breuken”, klinkt het in hun rapport. “Alle dieren liepen verscheidene verwondingen op. De longen waren het vaakst beschadigd, daarna de milt en de lever.”

In een soortgelijk experiment drukten wetenschappers er wel op dat de dieren verdoofd werden vlak voor de tests en dat ze pijnstillers toegediend kregen. PETA is niet onder de indruk: “De dieren werden met een metalen blok en schroeven ter hoogte van hun bekken vastgemaakt en er werden elektroden in hun ingewanden aangebracht”, klinkt het. “Het gebruik van dieren in crashtests is wreed, niet meer van deze tijd en op geen enkele manier te rechtvaardigen.”

Anatomie

Volgens de organisatie hebben varkens en honden bovendien een compleet andere anatomie dan mensen en zeggen de crashtests niets over wat een ongeval met de mens doet. Ze drukt er ook op dat er nu al moderne technologie bestaat, onder meer met virtuele realiteit en hightech dummy’s, die toelaat om in te schatten wat het effect is van een crash op het menselijk lichaam. (lees hieronder verder)

Op sociale media lijkt de kritiek niet in dovemansoren te vallen. “Dit is ziek. Wat is er mis met die mensen”, klinkt het op Twitter. Iemand anders haalt een spreuk aan van Mahatma Gandhi: “De grootsheid van een natie en haar morele ontwikkeling kunnen beoordeeld worden aan de manier waarop ze met haar dieren omgaat.”

Er wordt zelfs opgeroepen om China resoluut te boycotten: “Laten we China boycotten tot ze dieren behandelt zoals het mensen betaamt: met respect voor hun gevoelens.”

Regels

Volgens de wetenschappers zelf zouden alle regels gevolgd zijn in verband met laboratoriumdieren en zouden de studies goedgekeurd zijn door een ethisch comité.

PETA protesteerde al eerder tegen het gebruik van dieren bij crashtests. Het leidde er in de jaren 90 onder meer toe dat autobedrijf General Motors de praktijk bande.