“Dit gebeurt wanneer je rotzooit met wilde dieren”: bizon slingert meisje (9) de lucht in pv/sam

25 juli 2019

20u38 62 dieren In het Amerikaanse nationaal park Yellowstone werd maandag een negenjarig meisje aangevallen door een bizon. Het gigantische dier was schijnbaar rustig aan het grazen toen het plots naar het gezin stormde.

De schokkende beelden zijn gemaakt door Hailey Dayton, een andere bezoekster in het park. In de video is te zien hoe de ouders net op tijd konden ontkomen, waarna het aanstormende dier het meisje met volle kracht de lucht in slingerde.

Volgens getuigen lag de fout bij de familie zelf. De groep van zo’n 50 bezoekers probeerde al 20 minuten lang te dicht bij het dier te komen, wat het beest zichtbaar irriteerde, aldus de getuigen. Sommigen zouden de wilde bizon zelfs hebben proberen te aaien. “Dit gebeurt wanneer je rotzooit met wilde dieren en geen aandacht besteedt aan de persoonlijke ruimte van een dier,” schreef filmer Dayton bij de video.

Veiligheid

Het park heeft het incident intussen bevestigd. De parkwachters waarschuwen nogmaals zelf waakzaam te zijn, aangezien wilde dieren vaak onvoorspelbaar zijn. Ze raden aan om steeds minstens 23 meter afstand te bewaren tot bizons, en zelfs 91 meter tot wolven en beren.

Het park onderzoekt het voorval. Het slachtoffer zou slechts lichte verwondingen hebben opgelopen en nog dezelfde dag het ziekenhuis hebben mogen verlaten.

