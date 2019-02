“Dikste kat van Groot-Brittannië” heeft na vier pogingen eindelijk thuis gevonden LH

24 februari 2019

14u54

Bron: BBC 0 Dieren Het begon er stilaan hopeloos uit te zien voor de negenjarige Mitzi. Het beest dat wel eens de “dikste kat van Groot-Brittannië” werd genoemd, werd liefst vier keer terug naar het asiel gebracht door vier verschillende eigenaars. Maar nu heeft ze eindelijk een gezin gevonden.

De kat woog liefst 7,7 kilo toen ze in 2017 gered werd door een medewerker van het Woodside Sanctuary in Plymouth in het zuidwesten van Engeland. Door haar gewicht werd ze een hit op social media, maar ze had echter extreem veel ongeluk met haar eigenaars.

“Haar eerste eigenaar is gestorven. Bij de volgende waren de omstandigheden zodanig veranderd dat hij niet meer kon passen op de kat, en de derde werd zwaar ziek”, legt Helen Lecoint, uitbaatster van het asiel, uit.

Nieuw huis

De vierde keer zou de goede keer worden. Toen een familielid gestorven was, wilde een nieuw gezin Mitzi adopteren. Maar die kersverse eigenaars mochten haar niet houden omdat ze nog in een huurhuis woonden.

Mitzi moest dus voor een vierde keer terug naar het asiel. Maar gelukkig maar voor even. De laatste baasjes wilden hun kat terug en vroegen aan het asiel om tot april op haar te passen. Dan zouden ze naar een eigen huis verhuizen waar er wel plaats genoeg is voor Mitzi.

Interesse uit Midden-Oosten

“Het is zo’n lieve kat”, zegt Lecoint. “We hopen echt dat ze haar sprookjeseinde gevonden heeft”, klinkt het. “Er waren ondertussen ook al mensen uit de Verenigde Staten, Zweden en het Midden-Oosten geïnteresseerd, maar we wilden het liefst een eigenaar die haar al kent en van haar houdt”, aldus Lecointe. En er is nog meer goed nieuws: de kat weegt ondertussen maar 5,3 kilo meer.