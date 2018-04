"De Louis Armstrong van de oceanen": Groenlandse walvis zingt jazz om partner te versieren LB

Bron: Independent, Biology Letters 8 Dieren "De Louis Armstrong van de oceanen": zo worden Groenlandse walvissen omschreven nu wetenschappers recent de variatie in geluiden die de zoogdieren tijdens het paringsseizoen maken hebben kunnen opnemen. "Klinkt het lied van de bultrug als klassieke muziek, dan staat de Groenlandse walvis voor jazz."

De Groenlandse walvis heeft de grootste mond van alle dieren en zijn repertoire wijzigt constant tijdens het paarseizoen. Tijdens de donkere poolwinter leeft de walvis voornamelijk onder het pakijs. Van november tot april zingt het dier onophoudelijk en dat konden wetenschappers met onderwatermicrofoons opnemen. Ze deden dat verschillende jaren en waren verbaasd door het bereik van de walvisstem. Die volgde bepaalde patronen die soms herhaald worden tijdens de wintermaanden maar de daaropvolgende jaren niet terugkomen.

Professor Kate Stafford, oceanograaf aan de universiteit van Washington en auteur van de studie, vergelijkt de zangstijl van de Groenlandse walvis met jazz.

Elk seizoen nieuw repertoire

"Klinkt de bultrug als klassieke muziek, dan is de Groenlandse walvis een jazzmuzikant. Het geluid van de Groenlandse walvis is meer vrije vorm. Toen we de akoestische gegevens van vier winters analyseerden, merkten we dat ze elk seizoen een nieuw repertoire hebben. De songtypes werden in daaropvolgende jaren nooit herhaald".

Voor de studie, die is verschenen in het vakblad Biology Letters, werden tussen 2010 en 2014 geluidsdata het jaar rond verzameld bij groepen walvissen ten oosten van Groenland. Daarbij werden in totaal 184 specifieke 'liederen' of muzikale frasen opgetekend. Uit de data blijkt dat de Groenlandse walvis zich inzake diversiteit van repertoire kan meten met zangvogels. Het is nog niet duidelijk indien zowel mannetjes als vrouwtjes 'zingen', zoals bij de bultrug, of het enkel de mannetjes zijn. Maar het grote mysterie is waarom ze zo'n groot repertoire hebben en elk seizoen nieuwe liederen zingen.

Traag en bedreigd

De Groenlandse walvis is bedreigd. De soort werd genadeloos bejaagd sinds het de commerciële walvisvangst in het begin van de 17de eeuw begon. De traagheid van het dier, met een topsnelheid van amper 10 km per uur, maakte het bijzonder kwetsbaar. Tegen het midden van de 17de eeuw waren ze zo goed als uitgestorven, voor het begin van de walvisjacht waren er naar schatting 50.000.

Nu zijn er naar schatting zo'n 10.000. De dieren kunnen 200 jaar oud worden, zwemmen dwars door ijs heen en hebben de dikste blubber (speklaag, red.) en de langste baleinen van alle walvissoorten.