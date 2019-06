“De geur was echt weerzinwekkend”: 200 dode en 100 levende katten uit horrorhuis gehaald Steven Alen

06 juni 2019

18u28

Bron: CBS 10 dierenverwaarlozing “Met voorsprong het ergste geval van verzamelstoornis in meer dan tien jaar.” Zo noemt voorzitter Tom Colvin van dierenbescherming Animal Rescue League of Iowa (ARL) een bijzonder schrijnend geval van dierenverwaarlozing in Madrid, in de Amerikaanse staat Iowa.

Zijn organisatie was deze week een hele dag zoet in gebouwen van de 65-jarige Dennis Carlson. Ze haalden er ongeveer 100 levende en zo’n 200 dode katten uit. De man bewaarde karkassen in ijskasten en vriezers, naast zijn eigen eten. De man werd opgepakt.

Weerzinwekkend

Overal lagen uitwerpselen, in lagen van wel 30 centimeter dik. De lucht binnen was zo slecht dat de hulpverleners maskers moesten dragen en slechts dertig minuten per keer konden binnenblijven. Tientallen katten zaten tegen vliegenramen gedrukt voor frisse lucht.

“De geur was echt weerzinwekkend”, zegt Colvin. “De geur deed je echt achteruitdeinzen. Elke keer je binnenging, botste je echt op muur van geur. Ik kan me niet voorstellen dat iemand daarin wetens en willens zou willen leven.”

Zieke dieren

De dieren waren er heel erg aan toe. Bijna allemaal hadden ze vlooien en infecties aan de bovenste luchtwegen. Veel katten hadden gebroken tanden, geïnfecteerde wondjes en huidaandoeningen.

“Dit is met voorsprong het ergste geval van verzamelstoornis dat ARL Iowa heeft gezien in meer dan tien jaar”, besluit Colvin. “Het is echt weerzinwekkend. Ik heb zelfs geen woorden om te beschrijven hoe erg dit is.”