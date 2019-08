‘Crazy cat ladies’? Fabeltje volgens studie ES

Bron: CNN 1 Dieren Nieuws waar kattenbaasjes al lang op zitten wachten: het hebben van veel katten wil niet zeggen dat je gek, verdrietig of angstig bent. Dat bewijzen onderzoekers aan de Universiteit van Californië Los Angeles (UCLA) met een studie.

De onderzoekers namen in totaal meer dan 500 diereneigenaars onder de loep. Ze observeerden hoe mensen op noodkreten van dieren reageerden en vergeleken het hebben van een dier met mentale gezondheidsproblemen en sociale problemen.

‘Crazy cat lady’ is niet meer

Het resultaat brengt goed nieuws voor de katteneigenaar. “Er is geen bewijs dat het ‘crazy cat lady’ stereotype bevestigt”, zegt de studie. Zowel de katteneigenaren als de andere diereneigenaren gaven gelijkaardige antwoorden wanneer hen gevraagd werd naar symptomen van depressie, angst of ervaringen in hechte relaties.

Eerder onderzoek door University College London toonde ook al aan dat er geen link is tussen katteneigenaren en de ontwikkeling van psychotische symptomen.

Meer empathie

“We vonden verschillende subtiele verschillen tussen hoe volwassenen met en zonder dieren denken over dierengeluiden”, staat in de studie te lezen. Zo reageerden de eigenaars emotioneler dan de niet-eigenaars bij het horen van de geluiden. Ze toonden bijvoorbeeld meer empathie wanneer ze een opname van een dier in nood beluisterd kregen.