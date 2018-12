‘Cinder’ de berin overleefde verwoestende bosbrand en werd icoon, nu blijkt ze doodgeschoten door een jager ADN

Bron: AP, Washington Post, CBS 0 Dieren Het was een wonder dat ze een allesverwoestende bosbrand had overleefd. Het was een wonder dat ze uiteindelijk terug in het wild kon vrijgelaten worden. Maar nu is daar de harde mokerslag. De berin die een icoon werd, is niet meer. ‘Cinder’ is doodgeschoten door een jager.

Cinder the bear, who gained widespread attention during her recovery from a 2014 Washington wildfire, has been killed by a hunter, wildlife officials confirm. https://t.co/2TfbI6A99S pic.twitter.com/13DFe2fHZm CBS Evening News(@ CBSEveningNews) link

Zwarte berin Cinder (‘as’, red.) werd een icoon in 2014, toen ze als welpje in de staat Washington vast kwam te zitten in de zware bosbrand ‘Carlton Complex Fire’, die ruim 644 kilometer natuur verwoestte en 300 huizen vernielde.

Zware brandwonden

Twee weken nadat de vlammenzee voorbij was getrokken, werd Cinder ondervoed teruggevonden onder een paardentrailer. Met derdegraadsbrandwonden op onder meer al haar pootjes. Het beertje trok zichzelf fel verzwakt voort op de ellebogen. Van haar ouders ontbrak elk spoor. Cinder werd naar een revalidatiecentrum in Californië overgevlogen, maar de kans dat ze ooit weer de oude zou worden, leek klein.



“Het waren de ergste brandwonden die ik ooit heb gezien”, zei de dierenarts die Cinder behandelde er later over. “Ik hoopte dat de berin zou overleven, maar ik dacht niet dat ze ooit weer in het wild zou kunnen vrijgelaten worden.”

Vechter

Cinder bleek echter een vechter. En de spirit van het wilde dier ging niet ongezien voorbij. Het doorzettingsverhaal leverde de berin nationale aandacht op. Er kwam zelfs een interactief kinderboek; ‘Cinder the Bear’. Fans volgden haar revalidatie op de voet op en duimden voor een spoedig herstel.

Dat deed Cinder ook. Ze werd steeds beter en groeide als kool. Vanuit Californië ging het later naar Idaho, waar specialisten Cinder weer leerden om beer te zijn. Ze werd voorbereid op opnieuw leven in de natuur.

Vrijheid

In juni 2015 gebeurde wat iedereen zo lang had gehoopt. Cinder was klaar om vrijgelaten te worden. Ze werd losgelaten in het wild in Leavenworth, Washington, voorzien van een GPS-tracker. Onder massale persbelangstelling zette ze het op een lopen.

Cinder was toen 2 jaar oud en trok samen met een ander verweesd berenwelpje, Kaulana, de wijde wereld in. Beer Kaulana was ook (lichter) gewond geraakt bij de bosbrand en wilde niet van Cinders zijde wijken. Nog datzelfde jaar werd Kaulana doodgeschoten.

Geen signaal

In februari vorig jaar werd Cinder de laatste keer levend en wel gespot. Ze was goed op gewicht en zag er gezond en rustig uit. Maar in oktober 2017 kwam er geen signaal meer.

De autoriteiten hoopten dat Cinder misschien gewoon ergens verdoken in winterslaap was gegaan. Toen er in september van dit jaar nog steeds geen teken van leven was, ging een team op zoek naar haar. Misschien zat ze toch nog ergens in de buurt, wie weet zelf met welpjes? Helaas. Het is toen dat de stoffelijke resten van een beer werden aangetroffen. Het blijkt om Cinder te gaan.

Na onderzoek bevestigt Rich Beausoleil van het Washington Department of Fish and Wildlife aan CBS dat Cinder werd doodgeschoten. Vermoed wordt dat een jager na de schietpartij de trackband heeft losgesneden en onklaar maakte.

Al wat wij de dieren kunnen geven, is een tweede kans op leven. In het wild moeten ze omgaan met alle gevaren, of het nu van de mens komt of van andere dieren

“Het verlies van deze geliefde berin is vooral hard voor de lokale gemeenschap, die naar Cinder teruggreep om kracht te vinden om weer te herstellen van de brand”, zegt Beausoleil. “Ik herinner me goed dat iemand me zei: ‘als Cinder het kan, dan kunnen wij het ook’. Dat inspireerde mij ook heel erg.”

Experts zeggen nu dat het vrijlaten van Cinder altijd al het begin van een nieuw verhaal was. Toen de berin haar vrijheid tegemoet liep, liep ze ook recht de gevaren van een leven in het wild in.

“Ze moeten dan omgaan met wat er daar ook is en met alle gevaren, of het nu van de mens komt of van andere dieren”, legt Tom Millham, stichter van het centrum in Californië waar Cinder revalideerde, uit aan de Methow Valley News. “Al wat wij de dieren kunnen geven, is een tweede kans op leven.”

