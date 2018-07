"China wil bedreigde diersoorten uit Afrika importeren voor dierentuinen" TTR

02 juli 2018

21u49

Bron: The Guardian 0 Dieren Berggorilla’s en andere bedreigde diersoorten dreigen gevangen genomen te worden. Dat zegt dierenrechtenorganisatie Wild Free. In een uitgelekte brief van het Congolese ministerie van Milieu aan het Chinese bedrijf Tianjing Junheng International Trade Corporation staat te lezen dat China een aantal dieren wil importeren uit de Democratische Republiek Congo. De dieren zouden terechtkomen in Taiyuan zoo en Anji Zhongnon zoo, twee dierentuinen. Zo schrijft de Britse krant The Guardian.

Het Instituut voor Natuurbehoud in Congo (ICCN) zou volgens milieuactivisten akkoord gegaan zijn met het verzoek van China om een aantal diersoorten te exporteren. Het zou onder meer gaan om twaalf berggorilla’s, zestien bonobo’s, acht Afrikaanse lamantijnen en twintig okapi’s.

In Congo leven al deze diersoorten in het wild; er bestaat geen fokprogramma. Dat betekent dat de dieren gevangen genomen zouden worden. “De dieren zullen het wellicht niet overleven", zegt Will Travers van dierenrechtenorganisatie Born Free. "We zijn verbijsterd”, aldus Travers.

Adams Cassinga, een onderzoeksjournalist, startte een petitie om te verhinderen dat de dieren geëxporteerd worden naar China. “Het kost lokale organisaties veel moeite om de dieren te beschermen en dan zijn er enkele jongens die ergens beslissen om deze dieren naar China te sturen”. “Ik wou dat de Chinezen iets zouden ondernemen om de natuur te beschermen in plaats van ze te verwoesten.” De petitie werd intussen door bijna 3.000 mensen getekend, zo meldt The Guardian.

De Congolese regering beweert dat er geen deal is bereikt en dat de zaak wordt onderzocht. "China heeft ons een verzoek gestuurd. Maar we zullen de dieren onder geen enkele omstandigheid verkopen voor geld", klinkt het.