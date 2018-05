'Chickens from hell' en hun zonderlinge techniek om de dino-eieren niet te breken bij het broeden Joeri Vlemings

16 mei 2018

12u38

Bron: LiveScience, BBC 0 Dieren Hoe slaagt een dinosaurus van zo'n 1.500 kilo erin de eigen eieren niet te verpletteren tijdens het broeden? Wetenschappers onderzochten hoe de 'chickens from hell' - behorend tot de oviraptorosauria - het flikten. Ze bleken een zonderlinge techniek te hanteren die vandaag bij geen enkele vogel voorkomt.

Voor het eerst slaagden onderzoekers uit Azië en Noord-Amerika erin het broedgedrag van oviraptorosauriërs bloot te leggen. Deze dino's uit het Krijt leefden minstens 67 miljoen jaar geleden. Ze hadden een benige, gevederde rug, een tandeloze bek, en lange, hagedisachtige staarten, wat hen met de bijnaam 'kippen uit de hel' opzadelde. Sommige hadden ook een kam. "De meeste waren klein en wogen waarschijnlijk iets van een 100 kg of minder", verduidelijkt Darla Zelenitsky van de University of Calgary aan BBC News. "Ze lijken op vogels, met een papegaaiachtige schedel. Ze waren zeldzaam, maar er zaten interessante exemplaren tussen."

Om hun broedgedrag te bestuderen onderzochten de wetenschappers meer dan veertig verschillende nesten, voor het grootste deel uit China en Mongolië, tussen de 100 en 70 miljoen jaar oud. Visueel moet je je de eieren ovaalvormige en vermoedelijk blauw-groen voorstellen en het nest als een cirkel in de vorm van een donut. De grootste eieren hadden de meest breekbare schaal, maar konden tot meer dan zes kilo wegen.

De conclusie van het onderzoek was dat de grotere oviraptorosauriërs hun eieren rond een centrale put in hun nest legden. Door die techniek kwam hun volle gewicht niet op de delicate eieren terecht, maar in de opening. Zo vermeden ze dat de eieren braken, maar hadden de grootste dino's wel minder lichamelijk contact met de eieren. Toch is het best mogelijk dat ze die nog konden beschermen en zelfs enigszins warm houden.

Naargelang de grootte van de 'hellekip' was ook de diameter van de centrale put in de aarde kleiner of groter: van 35 cm voor de kleinste exemplaren tot 330 cm voor de grootste, de Macroelongatoolithus. De kleinste oviraptorosauriërs gingen volgens de wetenschappers waarschijnlijk wel gewoon op hun opeengestapelde broedsel zitten. Dat ze zich zo konden aanpassen, is vandaag ongezien bij vogels.