“Britten en Amerikanen nemen meer honden en katten in huis tijdens coronacrisis” ES

29 maart 2020

18u34

Bron: The Independent, CBS News 0 Dieren “Blijf in uw kot” geldt niet alleen voor de Belgen, maar ondertussen ook voor de Britten en bijna de helft van de Amerikanen. Dat veel mensen het grootste deel van de dag thuis doorbrengen en tijd op overschot hebben, blijkt veel onder hen geïnspireerd te hebben om een nieuwe thuis te geven aan een hond of kat uit een dierenasiel. Dat meldden verschillende dierenasielen- en organisaties uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Battersea Dogs and Cats Home, een van de oudste dierenasielen in het Verenigd Koninkrijk, vond de laatste twee weken voor 86 honden en 69 katten een permanente thuis, terwijl er in dezelfde periode vorig jaar 42 honden en 29 katten geadopteerd werden. Er is ook een duidelijk verschil te zien met de weken voor het virus in het Verenigd Koninkrijk uitbrak. In de week van 9 maart werden bijvoorbeeld 39 honden en 52 katten geplaatst.

De drie dierenasielen van Battersea Dogs and Cats Home zijn zoals vele andere asielen momenteel gesloten voor publiek. De dieren die geen thuis hebben worden tijdelijk opgevangen bij medewerkers en vrijwilligers. “In totaal hebben we nog steeds een honderdtal dieren onder onze hoede. Er wordt hard gewerkt om elk dier de nodige aandacht te geven die ze nodig hebben.”

Pleeggezinnen

In de Verenigde Staten, en vooral in de hardst getroffen grootstad New York, doet zich een gelijkaardige trend voor. Het asielcentrum Best Friends Animal Society uit Salt Lake City kreeg meer pleegaanvragen dan anders. “We ontvingen 350 nieuwe aanvragen in slechts één week. Onze website had in de week van 16 maart zelfs 240% meer bezoekers dan gewoonlijk.” Ook North Shore Animal League America, ‘s werelds grootste organisatie voor het redden en adopteren van dieren, kent een toenemende vraag. “De voorbije week werden tientallen dieren in een pleeggezin gezet. Dat is een significante toename in vergelijking met het gemiddelde aantal plaatsingen”, zegt Joanne Yohannan, ondervoorzitter van North Shore Animal League America, aan CBS News.

Gezelschap

Het is volgens Rob Young, directeur van het Britse Battersea Dogs and Cats Home, niet verwonderlijk dat mensen op zoek gaan naar gezelschap in tijden van isolement. “Mensen hebben nu meer tijd om een huisdier aandacht te geven, dus is de keuze om een asieldier in huis te nemen sneller gemaakt”, aldus Young. Bovendien kan het gezelschap van een dier een therapeutisch effect hebben. “Het is bewezen dat het gezelschap van dieren stress en angst kan verminderen, waardoor mensen zich rustiger en veiliger voelen in een situatie als deze”, vertelt Julie Castle, CEO van Best Friends Animal Society, aan CBS News.

“We hopen wel dat deze grote vraag ook na de coronacrisis aanhoudt. Zelfs wanneer mensen opnieuw naar het werk gaan. Zoveel van onze pleeggezinnen hebben een fulltime job en kunnen daarnaast perfect voor hun huisdieren zorgen. Er is nood aan een permanente oplossing voor deze dieren.”, vertelt Allison Seeling, de vice-president marketing van Hearts & Bones Rescue, aan CBS News.

