Boswachters roepen ethische bezwaren in: ze willen geen 1.800 herten afschieten in Oostvaardersplassen

07 december 2018

Bron: ANP - Volkskrant 0 Dieren Twee boswachters in het omvangrijke Nederlandse natuurgebied Oostvaardersplassen hebben overplaatsing aangevraagd, omdat ze morele bezwaren hebben tegen het afschieten van gezonde edelherten.

De rechtbank gaf de werkgever van de boswachters, de Nederlandse overheidsdienst Staatbosbeheer, gisteren de toestemming om in opdracht van de provincie Flevoland ruim 1.800 edelherten af te schieten.

Een woordvoerster van Staatbosbeheer bevestigt een eerder bericht van onze collega’s van de Volkskrant. De boswachters willen zelf geen verdere toelichting geven en willen ook niet met naam en toenaam in de krant. “Een dier dat door moeder natuur is geselecteerd om uit te vallen wil ik wel doodschieten, maar gezonde dieren niet”, heeft een van de boswachters als motivatie gegeven voor overplaatsing.

Staatsbosbeheer zoekt “naar een praktische oplossing”, zegt de bevoegde minister Carola Schouten, die de dienst daarvoor prijst.

De boswachters “konden zich niet verenigen met het beleid om ze af te schieten en daar hebben we respect voor”, aldus Staatsbosbeheer. Schouten vindt “dat we praktische oplossingen moeten zoeken als er mensen zijn die daar moeite mee hebben. In dit land kan je altijd nog gewetensbezwaren hebben en daar moeten we rekening mee houden.”

Vier faunabeheerders zijn belast met het afschieten van de herten. Door het vertrek van de twee boswachters, is het team inmiddels weer aangevuld met twee collega’s. Bijna 60 procent van de edelherten stierf afgelopen winter de hongerdood in de Oostvaardersplassen, wat leidde tot groot protest van dierenliefhebbers. De provincie heeft daarom besloten de hertenstand in het natuurgebied terug te brengen tot 490.