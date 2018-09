"9 kansen op 10 dat oorzaak varkenspest bij transport moet gezocht worden" Waalse landbouwminister: "Besmet broodje kan uitbraak veroorzaken" HA

17 september 2018

15u49

Bron: Belga 3 Dieren Zoals dat vorig jaar het geval was in Tsjechië, ligt de oorsprong van de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest in het zuiden van de provincie Luxemburg negen kansen op tien bij het transport. Dat heeft Waals minister van Landbouw René Collin (cdH) gezegd.

"Alle lidstaten moeten gesensibiliseerd worden over de gevaren van transporten. De controles door de douane moeten opgevoerd worden en de transporteurs moeten via hun federaties gesensibiliseerd worden", verklaarde Collin. Hij benadrukte dat het virus meerdere maanden aanwezig blijft in voedsel zoals worsten en zelfs tot twee jaar in diepgevroren vlees. Een stuk van een besmet broodje kan een uitbraak veroorzaken.



Het dossier zal ter sprake komen op de informele ontmoeting van de Europese landbouwministers volgende week in Oostenrijk, kondigde federaal minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) aan. Ducarme en zijn Waalse collega Collin hadden vandaag een onderhoud met de Europese autoriteiten.

Controles door douane moeten opgevoerd worden René Collin, Waals minister van Landbouw

Actieplan

De ministers wezen erop dat geloofwaardigheid en de goede samenwerking van de Belgische overheid met Europa onontbeerlijk zijn in dit dossier om het vertrouwen van de kopers niet te schaden. Eenmaal het Belgisch actieplan goedgekeurd is, kan ons land rekenen op Europese steun. Woensdag buigt een interministeriële conferentie zich over de inhoud van het plan, maar de meeste maatregelen zijn reeds genomen, verklaarden Collin en Ducarme.



De Afrikaanse varkenspest is ongevaarlijk voor de mens, maar dodelijk voor varkens. De varkenssector is in België goed voor 15.000 jobs, merkte minister Ducarme op. Vandaag "hebben we geen aanwijzingen dat de sector niet gezond is", benadrukte Ducarme, maar er zijn aanwijzingen dat de zenuwachtigheid bij de buitenlandse handelaars groeit.

Beschermingszone

Waals minister Collin kondigde aan dat hij contact zal opnemen met de Waalse houtsector nu er in de beschermingszone van 63.000 hectare een circulatieverbod geldt. Eens de zones vastgelegd zijn, zullen de everzwijnen er moeten worden uitgeroeid, erkende Collin. Hij wil dat er ook buiten de beschermingszone stalen worden genomen van everzwijnen, gezien de grote populatie van de dieren in Wallonië. De minister is verder gekant tegen praktijken waarbij jachthouders jagers beboeten die vruchtbare vrouwtjes doodschieten. De jachthouders zullen ook ingeschakeld worden bij het testen van zieke everzwijnen en van kadavers.