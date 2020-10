‘747’ verkozen tot koning der beren in ‘Fat Bear Week’ in Alaska: “De grootste die we ooit al gezien hebben” SVL

07 oktober 2020

16u54

Bron: Reuters/Washington Post 4 Dieren Vorig jaar was hij nog een waardige tweede, maar dit jaar was er in de ‘Fat Bear Week’ niets te doen aan ‘747’. De beer van 635 kilo won alle online stemrondes tegen zijn zwaarlijvige soortgenoten met glans en mag zich nu een jaar lang de bekendste corpulente beer ter wereld noemen.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde het Katmai National Park & Preserve in Alaska opnieuw een ‘Fat Bear Week’. Volgers van de sociale media van het park kunnen via een knock-outsysteem dagelijks stemmen op hun favoriete zwaarlijvige beer. Dit jaar kwam beer ‘747’ als winnaar uit de bus. Hij haalde het in de finale van grote concurrent ‘Chunk’. Vorig jaar moest ‘747’ nog tevreden zijn met een tweede plaats, dit jaar neemt hij dus plaats op het hoogste schavotje.

Match 11: Lardaceous Leviathan Levels Chunky Challenger



The votes are in! You’ve crowned the Earl of Avoirdupois, bear 747, the 2020 Fat Bear Week Champion. No longer the runner-up, 747 fulfills the fate of the fat and fabulous as he heads off to hibernation.#FatBearWeek pic.twitter.com/NpyguJiZb4 Katmai National Park(@ KatmaiNPS) link

In het park zelf zijn ze niet verbaasd door de eindzege van ‘747’, die dezelfde naam draagt als de bekende Boeing. “Dat hij die naam draagt, is puur toeval. Maar hij heeft alleszins het lichaam van een gigantisch vliegtuig”, lacht Naomi Boak, mediaverantwoordelijke van het Katmai National Park & Preserve, waar zo’n 2.200 beren samenleven. “Personeelsleden die hier al jaren werken, zeggen zelfs dat hij de grootste beer is die ze ooit gezien hebben. Hij was vorig jaar al enorm, maar het afgelopen jaar heeft hij er echt nog heel wat kilo’s bijgekregen. ‘747' was in juli al dik genoeg om te overwinteren, maar hij bleef maar eten tot september. Toen werd zijn buik zo dik dat die zelfs over de grond sleepte”, aldus Boak. Volgens medewerkers van het park woog hij vorige maand zo'n 635 kilo.

Overleven

Mediaverantwoordelijke Boak voegt er nog aan toe dat ‘747’ recent gespot werd toen hij een berg wilde opklimmen, maar dat niet bepaald lukte. “Hij geraakte niet over een rots door zijn gigantische buik, die klem zat. Hij moest dus weer naar beneden en een andere route naar de top zoeken. Dit jaar heeft hij duidelijk alles gegeven voor de wedstrijd”, lacht Boak.

‘Fat Bear Week’ bestaat sinds 2014 en werd in het leven geroepen om “het harde werk dat deze beren leveren om te overleven in de kijker te zetten.” De beren zitten telkens 6 maanden zonder voedsel in het park in Alaska. Het initiatief startte als ‘Fat Bear Tuesday’, maar doorheen de jaren werd de concurrentie tussen de beren steeds groter. Daarom werd de wedstrijd omgedoopt naar ‘Fat Bear Week’. Dit jaar haalde de berenstrijd 550.000 stemmen wereldwijd, een verdubbeling van het aantal in 2019.

De aankondiging van de finale stemronde op Twitter:

Today’s the day we will crown 2020’s Fat Bear Week Champion. Where 747’s sedulous quest for salmon secured him a stout stomach, 32 Chunk’s playful pursuit of protein provided him a prodigious paunch. Who will win in the battle of the bellies?



Vote Here: https://t.co/NvXCYNigTJ pic.twitter.com/XfZJ4kIDIu Katmai National Park(@ KatmaiNPS) link