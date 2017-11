Deze robot kan waarschijnlijk beter turnen dan jij TK

Boston Dynamics

Herinner je je de film 'I, Robot' nog, waarin Will Smith het opneemt tegen een maatschappij vol robotten? Wel, als we het laatste filmpje van Boston Dynamics zien, is die tijd niet meer heel veraf. Hun exemplaar, genaamd Atlas, kan intussen beter turnen dan de gemiddelde mens (inclusief salto). Cool, maar nutteloos? Blijkbaar niet, want Atlas moet op termijn ingezet worden tijdens zoek- en reddingsacties. En daarbij is wat gymnastiek best handig.

Screenshot Robot Atlas