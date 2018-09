Deze plastic zak lost op in water Rob Van herck

26 september 2018

Twee Chileense wetenschappers hebben een plastic zak ontwikkeld die oplost in water. Geen wereldprimeur, maar de twee claimen wel het goedkoopste product te hebben, en hopen zo de markt te revolutioneren.

Het werkt als volgt: de oliederivaten die normaal in plastic zakken zitten, zijn vervangen door een alcohol die oplost in water. Het zijn namelijk die oliederivaten die ervoor zorgen dat de zakken niet worden afgebroken en lang in de natuur blijven.

“Ons product komt van een kalksteen die niet slecht is voor het milieu”, zegt een van de ontwikkelaars. Als de zak is opgelost in water, blijft er enkel koolstof over en dat is niet schadelijk voor de mens. Om hun claim kracht bij te zetten, drinken de ontwikkelaars graag enkele glazen.