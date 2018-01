Deze meteorieten zijn de eerste die alle ingrediënten voor leven bevatten JC

Bron: Science Alert 1 Queenie Chan/Open University UK Een zoutkristal van de meteoriet die in 1998 in Marokko landde. Wetenschap & Planeet Twee meteorieten, die in 1998 op aarde neergestort zijn, bevatten alle ingrediënten om leven op te wekken op de plek waar ze landen. Dat blijkt uit een nieuwe analyse.

Een van de meteorieten crashte in maart 1998 in de Amerikaanse staat Texas, de tweede in augustus in Marokko. In beide meteorieten werden zoutkristallen gevonden. Een grondige analyse daarvan heeft nu tot fascinerende resultaten geleid, die gepubliceerd zijn in het vakblad Science Advances.

1. Alle ingrediënten zijn aanwezig om leven op te wekken

Volgens de onderzoekers bevatten de twee ruimtestenen zowel vloeibaar water als de organische samenstellingen die nodig zijn om leven te doen ontstaan en in stand te houden. Op eender welke planeet ze landden, hadden ze met andere woorden mits de juiste omstandigheden leven kunnen opwekken.



Het is de eerste keer dat er meteorieten gevonden zijn die beide ingrediënten voor leven bevatten. "De gesteenten hebben organisch materiaal in overvloed, samen met vloeibaar water wat cruciaal is voor de oorsprong van leven en van complexe organische samenstellingen in de ruimte", zegt hoofdauteur Queenie Chan van de Britse Open University.



De wetenschappers maakten in een labo in Californië gebruik van X-stralen om de bestanddelen van de kristalfragmenten - dunner dan een menselijke haar - te achterhalen. De organische materialen die ze zo ontdekten, bestaan onder andere uit aminozuren die noodzakelijk zijn om eiwitten te kunnen vormen, koolstof, zuurstof en stikstof.

2. De meteorieten kwamen wellicht vanuit een verre oceaanwereld

De vondst bewijst niet dat er leven bestaat buiten de aarde, al bestaat de mogelijkheid wel degelijk. Het onderzoeksteam vermoedt immers dat de meteorieten vanuit een oceaanwereld kwamen die werd gevormd in de begindagen van het zonnestelsel, zoals de dwergplaneet Ceres.

Een mogelijkheid is dat ijs- of waterstralen door vulkanische activiteit op Ceres deze rotsen hebben doordrongen van de rijke mix aan stoffen. Een botsing met een ander object kan daar nog meer organisch materiaal aan toegevoegd hebben.

In de kleine blauwe en paarse zoutkristallen van de meteorieten ontdekten de wetenschappers ook aanwijzingen dat ze van een gelijkaardige bron komen. Mogelijk hebben de planetoïden waar ze vandaan komen in een ver verleden materie met elkaar uitgewisseld.

3. Water is mogelijk 4,5 miljard jaar oud

De microscopische hoeveelheden water die in de fragmenten gevonden werden, dateren mogelijk van de geboortedagen van ons zonnestelsel, 4,5 miljard jaar geleden. De onderzoekers vergelijken het met een vlieg die bewaard is in barnsteen, een fossiele hars afkomstig van naaldbomen.

Biomoleculen en mogelijk zelfs primitieve vormen van leven kunnen op vergelijkbare wijze vast komen te zitten in zoutmoleculen zoals deze. Het verder onderzoek op deze kristallen zou dus nog wel eens heel wat interessante verrassingen aan het licht kunnen brengen.