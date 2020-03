Deze foto blijft terugkeren bij coronanieuws, maar wat valt er juist op te zien? SVM

09 maart 2020

18u53

Deze foto blijft terugkomen als het over het nieuwe coronavirus gaat. Maar wat valt er nu juist op te zien? Onze wetenschapsexpert Martijn Peters geeft uitleg.

“Wat je ziet, is een simulatie van de buitenkant van het virusdeeltje. Het grijze deel is de virusenvelop. Dat is een beschermlaag die opgebouwd is uit vetten (lipiden). Binnenin zit het genetisch materiaal”, klinkt het.

“Wat op de buitenkant zit, zijn allerlei zaken die het virus nodig heeft om zijn gastheer te besmetten. De rode vormpjes zijn eiwitten die zorgen dat het deeltje zich kan vasthechten aan een cel en het genetisch materiaal in de cel kan inbrengen voor voortplanting. De andere stoffen helpen daarbij door bijvoorbeeld eiwitten te splitsen.”

Er zijn vier verschillende categorieën van vorm: filamenteus, isometrisch, envelop en hoofd/staart. “In dit geval is het een envelop en dat zegt iets over de weerbaarheid van het virus. Zeep of ontsmettingsalcohol kan die vorm vernietigen, waardoor het virus u niet meer kan besmetten”, aldus Peters. Hieronder ziet u trouwens een echte foto van het nieuwe coronavirus.

ORF 8

In genetisch opzicht is het nieuwe coronavirus gewoon een sarsvirus, vertelt de Nederlandse viroloog Raoul de Groot (Universiteit Utrecht) in ‘De Volkskrant’. Tachtig procent van het erfelijk materiaal komt overeen, op veel plekken zijn de virussen zelfs nagenoeg identiek.

Een van de fascinerendste verschillen zit wat De Groot betreft in een klein gen dat ‘ORF 8’ heet. Niemand weet wat het gen precies doet: bij sars was het kapot omdat er 29 letters uit weggevallen waren (ter info: het nieuwe coronavirus telt 29.903 letters aan genetische instructies; nvdr). Zal dus wel niet zo belangrijk zijn, namen de meeste onderzoekers aan.

Twintig keer snelller

Totdat de Duitse viroloog Christian Drosten twee jaar geleden onderzocht wat er gebeurt als je het gen repareert. Tot zijn verbazing zag hij dat het virus er een enorme oppepper van kreeg: nummer 8 blijkt de kopieersnelheid van het virus meer dan twintig keer te verhogen.

“En nu komt het”, zegt De Groot. ‘Bij het nieuwe coronavirus is dit gen nog intact.” Zou dat soms de reden zijn waarom het zich zo makkelijk verspreidt? “Het is puur speculeren”, benadrukt De Groot. Maar te denken geeft het natuurlijk wel. “Cellen hebben allerlei verdedigingssystemen om virussen tegen te houden. Ik vermoed dat het best eens zo kan zijn dat ORF 8 die mechanismes helpt ontwijken.”

