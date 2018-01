Deze 6 uitvindingen zullen de wereld veranderen (volgens Bill Gates) Tine Kintaert

18u36

Bron: TIME Magazine 2 Photo News Wetenschap & Planeet Van het wiel tot het poliovaccin van Jonas Salk: er zijn uitvindingen die de wereld compleet veranderen. Maar wat is de volgende grote ontwikkeling die de geschiedenis zal ingaan? In een artikel voor Time Magazine doet Bill Gates enkele voorspellingen.

MetaFridge

Vaccinaties redden talloze levens, maar ze zijn ook vrij fragiel. Worden ze niet op de juiste temperatuur opgeslaan, dan kan je ze weggooien. Een groep uitvinders van Global Good in Seattle hebben nu een nieuwe soort koelkast ontworpen: de MetaFridge. Die houdt de vaccins lange tijd koud, ook als de elektriciteit uitvalt. Momenteel werken ze ook aan een draagbare versie van hun uitvinding, zodat ook mensen in de meest afgelegen gebieden gevaccineerd kunnen worden.

Genetische manipulatie

Gates beseft dat de technologie van genetische manipulatie nog in de kinderschoenen staat, en dat er ook heel wat prangende ethische vraagstukken rond het onderwerp hangen. Toch heeft hij een goed oog in de mogelijkheden. "Stel je een toekomst voor waarin we het DNA van zieke mensen kunnen wijzigen, of bijvoorbeeld de genen kunnen verwijderen die het muggen mogelijk maakt om malaria te verspreiden."

Zonnebrandstof

Gates is geen ontkenner van de opwarming van de aarde. "Als we dat willen inperken, moeten we afstappen van fossiele brandstoffen en een andere methode zoeken." Hij kijkt vol vertrouwen naar Caltech, waar ze in hun labo's zoeken naar een manier om zonne-energie om te zetten in brandstof. "We zijn nog ver van het moment waarop je zonnebrandstof in je auto kan gooien, maar ik hoop in de nabije toekomst op een energiemirakel."

Thinkstock

mRNA vaccins

Momenteel wordt een vaccin ontwikkeld aan de hand van verzwakte of inactieve vormen van het virus in kwestie. Je lichaam gaat dan antilichamen produceren, waardoor je beschermd bent tegen de ziekte. Momenteel bekijkt de wetenschap echter hoe we genetisch materiaal kunnen aanwenden om een vaccin te maken, wat het proces een stuk goedkoper en sneller maakt. Zo kan je een lichaam leren om vanzelf natuurlijke antilichamen aan te maken.

Betere inname van medicijnen

Van insuline tot de anticonceptiepil: sommige medicijnen moet je op gezette tijden innemen. Niet altijd even gemakkelijk, want je durft dat wel eens vergeten. Het bedrijf Intarcia wil de manier waarop we medicatie nemen nu veranderen. Ze hebben een piepklein apparaatje ontwikkeld dat je onder de huid kan inplanten. Daar geeft het de medicijnen op de gewenste tijdstippen af. Gates vindt vooral de bescherming tegen HIV erg veelbelovend. "Eén implantaat kan een mens tot een jaar lang beschermen tegen het virus."

Artificiële intelligentie

Van al deze ontwikkelingen is artificiële intelligentie degene waarvan Gates zeker is dat het de wereld voor altijd zal veranderen. "Ook al zal AI nieuwe uitdagingen creëren - zoals het heropleiden van mensen die hun job zullen verliezen - denk ik dat het ons leven veel productiever, efficiënter en makkelijker zal maken."