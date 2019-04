Dertiende klimaatmars lokt amper 500 betogers naar Brussel, “1.200 deelnemers” volgens Youth for Climate HAA

04 april 2019

11u45

Bron: VRT, Belga, Le Soir 23 Wetenschap & Planeet Ongeveer 500 deelnemers zijn deze voormiddag opgedaagd aan Brussel-Noord voor een nieuwe klimaatmars. Dat blijkt uit een officiële telling van de politie. Volgens Youth for Climate stappen 1.200 mensen mee in de betoging. Het is de dertiende week op rij dat scholieren in de hoofdstad verzamelen om een ambitieuzer klimaatbeleid te eisen.

Rond 11.30 uur ging de klimaatmars van start aan het Brusselse Noordstation. Volgens Kyra Gantois van Youth for Climatie daagden ongeveer 1.200 deelnemers op. Dat cijfer staat in schril contrast met de officiële telling van de politie, die uitkomt op amper 500 betogers.

1.200 in Brussel vandaag! We moeten blijven marsen, elke week! Zijn we niet boos dan? We komen al meerdere weken elke donderdag op straat en ze blijven ons negeren. Tot volgende week! K🌱RA(@ kyrgnts) link

Ondanks de lage opkomst willen de aanwezige actievoerders niet van wijken weten. “We zullen niet stoppen en effectief blijven doorgaan tot de verkiezingen”, zegt een van de klimaatbrossers aan de VRT.

Een andere deelnemer vindt het jammer dat het artikel om een krachtige klimaatwet in de grondwet te verankeren, is weggestemd. “Ik zou verwachten dat er nu net méér mensen op straat zouden komen om daartegen te protesteren. Maar blijkbaar niet, en dat is jammer.”

Adélaïde Charlier, het Franstalige gezicht van Youth for Climate, vermoedt dat mensen teleurgesteld zijn omdat er op politiek vlak weinig beweegt. “Dat is zeer moeilijk om te slikken en waarschijnlijk ook de reden dat er vandaag minder deelnemers zijn”, klinkt het in Le Soir.

We zullen niet stoppen en effectief blijven doorgaan tot de verkiezingen Klimaatspijbelaar

Landbouwers

De dertiende mars voor een betere toekomst van Youth for Climate krijgt vandaag het gezelschap van een delegatie landbouwers. Want ook zij voelen de gevolgen van de klimaatopwarming. “Wij zijn de eerste slachtoffers van de klimaatopwarming”, zegt Sebastien Geens van de Fédération des jeunes agriculteurs.

“Enkele jaren geleden werd enkel gesproken over de gevolgen in de zuidelijke landen, maar nu worden ook wij er steeds vaker mee geconfronteerd. We hebben twee jaren gekend met grote droogtes en wij moeten ons elk jaar aanpassen en zelfs andere gewassen cultiveren.”

Wij moeten ons elk jaar aanpassen en zelfs andere gewassen cultiveren Sebastien Geens (Fédération des jeunes agriculteurs)

“Uitstoot met 20% gezakt”

Tegelijkertijd komen de boeren duidelijk maken dat ze bewust bezig zijn met het klimaat en grote investeringen doen. Vaak voelen ze zich daarin financieel niet gesteund door de regering. “Ook wij hebben onze verantwoordelijkheid in de klimaatopwarming, maar we willen dat ook relativeren, want in de laatste 30 jaar hebben we onze uitstoot van broeikasgassen met 20 procent verminderd”, aldus nog Geens.

Naast de landbouwers stappen nog verschillende andere groepen mee in de mars. Ook de grootouders voor het klimaat, leden van de scouts en Teachers en Workers for Climate zijn aanwezig. Het einde van de betoging is rond 14 uur voorzien aan Brussel-Zuid.

Comptage officiel manifestation #YouthforClimate #Bruxelles : 500 participants

Officiële telling van de betoging #Youth4Climate #Brussel : 500 deelnemers

⤵ Live map parcours ⤵https://t.co/5Uc3rAFJRM PolBru(@ zpz_polbru) link