Denk niet te zwart: je kan wel degelijk iets doen om klimaatverandering af te remmen Fien Tondeleir

09 oktober 2018

13u54

Bron: Eigen berichtgeving 1 Wetenschap & Planeet "Beperk de opwarming van de aarde tot 1,5 graad. Liever vandaag nog dan morgen." Het klimaatrapport van de Verenigde Naties toont ons dan wel hoe catastrofaal de gevolgen zijn als onze planeet verder opwarmt, de aarde is nog niet om zeep. Ook u en ik kunnen - maar vooral - móeten helpen.

Het is mogelijk om de klimaatopwarming te beperken tot 1,5 graad, maar dan zijn “verregaande en ongeziene veranderingen” nodig. Dat staat in het klimaatplan van de Verenigde Naties dat gisteren werd voorgesteld. Doen we niets dan riskeren we extremere weersomstandigheden, een hogere zeespiegel, een uitroeiing van plant- en diersoorten, meer klimaatvluchtelingen,...: het lijstje is lang.

Als u denkt dat het schip al lang gezonken is, zit u fout. Ook één persoon kan in z'n eentje genoeg doen om de klimaatverandering af te remmen. Dat benadrukken verschillende klimaatexperts. "Laat het rapport vooral een call zijn om niet te fatalistisch te denken", zegt klimatoloog Nicole van Lipzig (KU Leuven). "We moeten er samen voor gaan. De opwarming beperken tot 1,5 graad Celsius is een uitdaging - dat weten we allemaal - maar het ís mogelijk. En een halve graad temperatuurstijging is nog altijd beter dan de 3 of 4 graden waar de aarde, zonder actie, momenteel op afstevent. Elke kilogram CO2 die we niet uitstoten, heeft een positief effect." Bovendien is nu moeilijk na te gaan hoelang we die 1,5 graden-grens zullen overschrijden. "Het kan dat we die maar heel even halen, bijvoorbeeld in 2045, en dat de temperatuur vijf jaar later opnieuw daalt", zegt weervrouw Jill Peeters nog die zich al jaren buigt over de klimaatproblematiek.

Naast technologische vooruitgang - lees: elektrificatie van gebouwen en mobiliteit - en het wereldwijd schrappen van fossiele brandstoffen en kolencentrales, maar ook het bijplanten van bossen, steken we de hand maar beter ook in eigen boezem.

Minder vlees, minder vliegen

"We kunnen erover nadenken minder vlees te eten bijvoorbeeld. Je hoeft helemaal geen vegetariër te worden, maar besef wel dat de vleesindustrie de grootste CO2-vervuiler is." Koeien produceren dan weer methaangas en de productie van onze hamburger vergt hopen energie, water en landoppervlak. Is ook met het vliegtuig op vakantie gaan nodig? Kunnen we niet de trein nemen? Hoeft die nieuwe auto of zijn we gebaat bij een autodeelsysteem als Cambio? Koop ik een elektrische fiets? Kan ik zonnepanelen leggen? Installeer ik een warmtepomp? Neem ik naar de winkel een herbruikbare tas mee? Ga ik dichter bij mijn werk wonen? Koop ik een koelkast of ander apparaat met een A+++-label? "Het klopt dat een goed overheidsbeleid de basis is om het als land of gewest beter te doen. Maar een beleid kan enkel functioneren als er een draagvlak is - en dat zijn u en ik. De manier waarop we leven moet gewoon anders", besluit professor Van Lipzig.